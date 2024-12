Joaquín Prat confiesa que "no tiene filtros" para hablar en Telecinco

El programa 'Vamos a ver', emitido por Telecinco, ha sido escenario este miércoles de un momento distendido protagonizado por su presentador, Joaquín Prat, quien ha sorprendido a los espectadores al hacer una confesión personal sobre su estilo de comunicación en televisión. Entre risas, Joaquín Prat ha admitido su incapacidad para "tener filtros" a la hora de expresarse en directo, aunque ha reconocido que el director del programa le pone límites para evitar que diga todo lo que piensa.

La anécdota se ha durante una conexión en directo con Álvaro López, reportero del matinal, que se encontraba cubriendo el caso del bailaor Antonio Canales, acusado de presunta inquiokupación en una vivienda del municipio de El Álamo, al sur de Madrid. En su intervención, Rogelio Gómez, portavoz de la casera afectada, ha asegurado que Canales no ha cumplido con el pago de las deudas acumuladas, pese a las declaraciones del artista afirmando lo contrario.

Antonio Canales en 'Sálvame' Mediaset

Antes de cerrar la conexión con el reportero, Joaquín Prat se ha dirigido directamente a López, recordando sus inicios en la cadena SER y comentando, en tono humorístico, el giro que ha dado su carrera. "¿Quién te iba a decir a ti, cuando trabajabas en la SER, que ibas a estar en la puerta de Antonio Canales por un desahucio o cubriendo los Premios Princesa de Asturias? Hay que estar para todo, y esto te lo enseña la tele", ha bromeado el presentador provocando risas en el estudio.

Ha sido en este contexto donde el periodista de Mediaset ha aprovechado para reflexionar sobre su propia trayectoria profesional y los retos que supone estar frente a las cámaras. "Aquí he aprendido un montón, menos a tener filtros", ha declarado, admitiendo que en ocasiones su espontaneidad puede jugarle malas pasadas. A esto ha añadido: "Se me pasa algo por la cabeza y... Y porque este no me deja decir todo lo que pienso", refiriéndose al director del programa, quien le da indicaciones a través del pinganillo.

Por otra parte, tras este paréntesis de risas, el programa ha retomado el análisis del caso de Antonio Canales, que ha generado un intenso debate en los medios. Según ha indicado Joaquín Prat, un amigo alemán le ha expresado su sorpresa por la complejidad del tema, una muestra más de cómo asuntos de esta índole pueden impactar incluso a nivel internacional.