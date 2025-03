Esta es la verdura más demandada en España que ayuda a prevenir el cáncer y combatir el envejecimiento

En los últimos años, el consumo de brócoli en España ha experimentado un crecimiento notable, pasando de los 200 gramos a los dos kilos por persona al año. Este incremento no es casualidad, ya que sus beneficios para la salud han sido ampliamente divulgados por expertos en nutrición. Entre ellos, la farmacéutica y divulgadora Boticaria García ha destacado su potencial para combatir el envejecimiento y ayudar a prevenir distintos tipos de cáncer.

Durante su reciente intervención en el programa 'Zapeando' de laSexta, Boticaria García ha calificado al brócoli y a otras verduras de la familia de las crucíferas como integrantes de la "Champions League del mundo vegetal". Entre sus "superpoderes", ha mencionado su alto contenido en compuestos antioxidantes y su capacidad para generar una reacción química en el organismo que favorece la defensa ante enfermedades.

Boticaria García en 'Zapeando' Atresmedia

El principal componente que dota al brócoli de sus propiedades beneficiosas son los glucosinolatos. Al ser ingeridos, estos se transforman en sustancias que ayudan a proteger el cuerpo de determinados tumores. "No es una vacuna contra el cáncer, pero sí contribuye a retrasar su aparición y protege al organismo", ha explicado la experta en el programa de Atresmedia. Además, este vegetal contiene grandes cantidades de vitaminas C, A y E, que combaten los radicales libres y ayudan a mantener la piel y las células en óptimas condiciones. Asimismo, uno de los datos más sorprendentes revelados por Boticaria García es que el brócoli contiene casi el doble de vitamina C que la naranja. Por cada 100 gramos de brócoli, el cuerpo recibe aproximadamente 89 miligramos de esta vitamina, en comparación con los 50 miligramos que aporta la misma cantidad de naranja. Este dato refuerza la idea de que incluir esta verdura en la dieta cotidiana puede ser clave para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud en general.

Cómo cocinarlo para aprovechar sus beneficios

Para conservar sus propiedades, es fundamental cocinar el brócoli de la manera adecuada. Según la divulgadora de 'Zapeando', la mejor forma de prepararlo es al vapor o salteado, ya que permite preservar su contenido de vitaminas y minerales. "Lo ideal es cocinarlo entre tres y cinco minutos para mantener sus nutrientes", ha recomendado. Además, ha sugerido acompañarlo con aceite de oliva, ya que esto mejora la absorción de la vitamina A y la vitamina C en el organismo.

En definitiva, el brócoli se ha consolidado como un superalimento gracias a su poderosa combinación de nutrientes y beneficios para la salud. Su creciente popularidad no es una moda pasajera, sino el reflejo de su importante papel en la prevención de enfermedades y el mantenimiento de un cuerpo saludable.