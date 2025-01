Cristina Pedroche se emocional en 'Zapeando' al descubrir que le han hecho una chirigota en el Carnaval de Cádiz: "Es supergracioso"

Cristina Pedroche, la presentadora de laSexta conocida por sus icónicos vestidos en las campanadas de fin de año de Antena 3, se ha convertido en el centro de atención de las chirigotas del Carnaval de Cádiz. Este año, una comparsa ha decidido rendirle homenaje a través de una canción que, con su característico humor gaditano, hace referencia al polémico vestido que lució en las últimas campanadas, confeccionado con leche materna.

La letra de la chirigota, cargada de ironía y buen humor, incluye frases como: "Las campanadas siempre con la Pedroche. Ese es el evangelio de mi cuñado", o "Todo el mundo pendiente a ver qué lleva. Solo mirándola a ella, ni sabrán que está Chicote". Estas líneas reflejan la expectación que cada año genera la colaboradora de 'Zapeando' con sus elecciones estilísticas, y al mismo tiempo, subrayan el ingenio que caracteriza al Carnaval de Cádiz.

Al descubrir el homenaje, Cristina Pedroche no ha dudado en expresar su entusiasmo. "Todo me parece muy guay", ha afirmado durante su intervención en 'Zapeando' este martes. La comunicadora no solo ha disfrutado del vídeo, sino que también ha celebrado el espíritu desenfadado de las chirigotas. Según ha comentado, el grupo detrás de la canción, conocido como "la chirigota del Chicho", se puso en contacto con ella para informarle del proyecto y agradecerle por compartir el contenido en sus redes sociales.

En un momento donde las redes sociales suelen convertirse en un terreno complicado, con críticas constantes y una creciente sensibilidad ante cualquier comentario o gesto, Cristina Pedroche ha valorado la capacidad de reírse de sí misma. "Últimamente hay mucha gente que se siente ofendida. Parece que tenemos la piel demasiado sensible, y a mí me parece supergracioso. Yo me lo tomo como un homenaje", ha señalado la mujer de Dabiz Muñoz.

GRAF2947. MADRID, 01/01/2025.- Cristina Pedroche ha vuelto a dar la campanada con un vestido en el que ha colaborado con Unicef para poner el foco en la protección a la infancia y que ha adornado con 8.500 cristales de leche materna de su primer embarazo, que emergen de 40 pezoneras. EFE/Pelonio -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- Pelonio Agencia EFE

Por otra parte, sus compañeros en 'Zapeando', como Dani Mateo y Quique Peinado, también han celebrado el gesto y han bromeado sobre el asunto. Dani Mateo incluso ha recordado que en el programa ya le habían hecho comentarios humorísticos sobre el vestido: "Miki y yo ya te dijimos esa broma de que si el vestido hubiera sido de leche paterna hubiera sido la pol**". Por su parte, Quique Peinado ha destacado la importancia de febrero, no solo por San Valentín o el frío, sino también por la llegada del Carnaval, una tradición que muestra el ingenio y la creatividad popular.