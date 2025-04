El estreno del programa presentado por Arturo Valls, 'That's my jam: que el ritmo no pare', ya tiene nueva fecha

Hace unos días, os hemos contado en LA RAZÓN la llegada de un nuevo programa a la parrilla de RTVE. Hablamos del contenido presentado por Arturo Valls y que se ha denominado como 'That's my jam: que el ritmo no pare'. Este proyecto, que estaba previsto que llegase a La 1 ayer, se tuvo que posponer con motivo de la reprogramación de la cadena a causa del apagón.

Este concurso, cuya versión original está producida por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon, ha sido un éxito a nivel internacional (la primera temporada alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados). Ahora, aterriza en España de la mano del ente público.

Un primer programa especial

En esta ocasión, este show musical está producido por RTVE en colaboración con LACOproductora y cuenta con el polifacético Arturo Valls como anfitrión y persona más relevante. En cada una de las emisiones, los espectadores podrán disfrutar de la "pelea" entre dos equipos formados por invitados estelares compiten en divertidas pruebas para demostrar sus habilidades musicales con mucho humor.

Según ha anunciado la cadena, en el primer programa que se va a emitir la próxima semana en La 1, como no podía ser de otra manera, habrá unos grandes invitados: Eva Soriano y Carlos Baute vs Angy y Raúl Pérez. "Se enfrentarán a divertidas y locas pruebas en las que tendrán que demostrar sus conocimientos y habilidades musicales", apunta RTVE.

'That's my Jam: que el ritmo no pare', nuevo programa de Arturo Valls en RTVE RTVE

Además, puntualiza: "En el 'Un, Dos...Test' descubrirán que los títulos de las canciones podrían ser otros y que ninguna inteligencia artificial canta como Shakira o Perales; o 'Micros Fuera' pisando fuerte, aunque no todos con el mismo garbo. Además, las parejas tendrán que darse las mejores pistas en 'Vinilo en Vilo': ¿Qué hace feliz a Billie Eilish? ¿Qué une a Adele con Céline Dion? Los espectadores lo sabrán antes de que llegue el 'Karaoke Imposible', donde Rocío Jurado puede sonar a reguetón y un concursante interpreta la misma canción con mil caras distintas".

Música en directo

Durante todos los programas de 'That's my jam: que el ritmo no pare', van a participar en las diferentes emisiones un total de 32 estrellas invitadas entre las que podemos destacar a Chanel, David Bustamante o Maxi Iglesias, entre otros. Además, otro de los puntos fuertes de este nuevo programa es que tiene su propia banda de música en directo: la 'Jam Band'.

"Está formada por músicos de primer nivel y dirigida por Víctor Elías. Su papel es fundamental: participa en la mayor parte de los juegos y acompaña a los artistas en sus interpretaciones finales. Además, permite que, en cualquier momento, Arturo y los invitados se arranquen con improvisaciones musicales", concluye RTVE.