El exportavoz de ERC Joan Tardà, nuevo analista político en ‘Al Rojo Vivo’

El programa ‘Al Rojo Vivo’, que presenta y dirige Antonio García Ferreras en La Sexta, ha reforzado su mesa de debate con la incorporación de Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. El político catalán debutó este jueves 11 de septiembre como nuevo colaborador del espacio.

Nacido en 1953 y licenciado en Filosofía y Letras, Tardà inició su carrera política en distintos partidos hasta incorporarse a Esquerra Republicana de Catalunya en 1992. En 1999 se convirtió en el primer concejal de ERC en Cornellà de Llobregat desde la Segunda República y, a partir de 2004, fue diputado en el Congreso, donde ejerció como portavoz de la formación independentista hasta 2019.

Aunque abandonó la primera línea política, Tardà ha continuado afiliado a ERC y ha participado en los últimos años en diversos medios como tertuliano. Ahora, se incorpora a la franja matinal de ‘Al Rojo Vivo’, que emite cada día sus debates desde las 11:00 horas hasta el informativo de mediodía.