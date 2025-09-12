Telecinco rescata 'Casados a primera vista', que ya emitió Antena 3 en 2015

Tras registrar sus peores datos en audiencias el pasado mes de agosto, Telecinco ha sacado todo su arsenal para intentar resurgir de entre sus cenizas. Así, ha llevado a cabo varios cambios en su programación como la cancelación de 'TardeAR' por el nuevo espacio de Joaquín Prat o el arranque de 'De Viernes' con el scoop de Rocío Flores y el fichaje de Lydia Lozano. A esta estrategia se ha sumado la recuperación de un formato que emitió Antena 3 entre 2015 y 2018.

Se trata de 'Casados a primera vista', un dating show en el que ocho solteros se ponen en manos de un grupo de expertos para encontrar a su pareja ideal a través de un sofisticado test de compatibilidad. Ese es solo el primer paso, pues el objetivo final es casarse civilmente, pero sin conocer a su pareja hasta el momento del enlace. Después, los recién conocidos y unidos en matrimonio tendrán que afrontar un mes de convivencia antes de tomar la decisión final: continuar casados o divorciarse.

La cadena de Mediaset ya ha abierto el casting para apuntarse con el siguiente mensaje: "Si tu mayor deseo es casarte, si tu corazón late con fuerza cada vez que imaginas ese 'sí, quiero', pero todavía no ha llegado esa persona con la que pasar por el altar, deja que encontremos para ti al amor de tu vida".

La prueba para acceder al programa, que producirá Bulldog TV, se dirige a personas de más de 25 años que han fracasado en su búsqueda del amor, que sueñan con la boda perfecta y con una luna de miel de ensueño. Otra de las características que buscan desde la productora es que los candidatos sean atrevidos y románticos, que crean en el amor por encima de todo y que siempre hayan imaginado su vida al lado de alguien con el que compartir metas, viajes, locuras...

Etapa en Antena 3

Hace 10 años, Antena 3 decidió apostar por 'Casados a primera vista' para su prime time de los lunes en las primeras temporadas y de los jueves en la última entrega. El programa comenzó con un fuerte impacto, pero su audiencia fue disminuyendo con el tiempo. Sin ir más lejos, los primeros episodios emitidos en 2015 registraron más de dos millones de espectadores y una media del 15.3% de share.

En la tercera temporada, estos datos comenzaron a resentirse, aunque la cadena decidió renovar el formato por una temporada más, que sería la última y cerraría con una media de 1.433.000 de espectadores y un 11,5% de cuota de pantalla.