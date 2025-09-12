'Big Little Lies' vuelve tras años de silencio con nueva guionista para su tercera temporada

La paciencia es una virtud de la que muchas personas carecen, más hoy en día cuando a golpe de clic podemos obtener todo lo que deseamos. Sin embargo, las series tienen sus tiempos de producción y eso lo saben muy bien los seguidores de 'Big Little Lies', que desde que se emitiera su segunda temporada en 2019 y cuatro año más tarde, en 2023, Nicole Kidman soltara la bomba de que habría una continuación, no han vuelto a tener noticias... hasta ahora.

Esa espera parece que ha llegado a su fin, tras la confirmación de HBO Max. La plataforma ha anunciado que las señoras más refinadas y problemáticas del Norte de California volverán y que los nuevos episodios ya están en producción.

Y aunque no se han desvelado más detalles, la encargada de escribir el guion será Francesca Sloane, que también figura como productora ejecutiva, y se ha dado a conocer por haber llevado a cabo la adaptación televisiva de Mr. & Ms. Smith para prime video y que en las últimas horas se ha pausado.

La guionista tendrá un arduo trabajo por delante después de la cantidad de años que han pasado desde el episodio final. Una situación de la que ha hablado una de sus protagonistas, Reese Witherspoon, en el programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show': "¿Han pasado unos 10 años, quizá nueve? Todos esos niños que estaban en segundo de primaria ahora son adolescentes. Y siendo madre de un adolescente, son muchas mentiras".

Primeras temporadas

La serie se ambienta en Monterey y cuenta la historia de tres mujeres: Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman) y Jane (Shailene Woodley). Sus vidas aparentemente perfectas se ven trastocadas por un misterioso asesinato en una fiesta. La investigación revela rápidamente tensiones familiares y secretos ocultos en una sociedad aparentemente pura e inexpugnable. La primera temporada explora temas como la violencia doméstica, el acoso escolar y la lucha por la justicia, mientras que un impactante final deja a los espectadores con muchas preguntas sin respuesta.

La segunda temporada retoma la historia justo donde la dejó. Madeline y Ed lidian con las dificultades de su matrimonio, Celeste lucha por la custodia de sus hijos y Jane intenta superar un trauma pasado. La llegada de Mary Louise, la madre de Perry, trae nuevas tensiones y conflictos, y la temporada profundiza en las relaciones interpersonales y los desafíos emocionales de los protagonistas, centrándose en la resiliencia y la búsqueda de la verdad.