Carlos Latre rompe su silencio tras la cancelación de "Babylon Show" en Telecinco

Carlos Latre, una de las figuras más reconocidas del humor y la televisión en España, se pronunció por primera vez sobre su situación profesional tras la cancelación de "Babylon Show", su último proyecto en Telecinco. El programa, con el que Mediaset intentaba competir en el access prime time contra "El Hormiguero" y "La Revuelta" de RTVE, no logró conectar con la audiencia, llegando a caer por debajo del 4% de cuota de pantalla, lo que precipitó su salida de la parrilla en menos de un mes.

Durante la alfombra roja de los Premios Forqué, Latre habló con la agencia GTres sobre cómo vive este momento de transición. “Ahora estamos en un momento de impasse después de Babylon, tranquilo, viendo formatos nuevos y escogiendo bien para que el siguiente sea bonito y vaya bien”, explicó el imitador. Lejos de dramatizar, el humorista mostró su experiencia en la industria: “Llevo muchos años en esto y las he visto de todos los colores. Como decía el maestro Mainat, solo hacemos televisión, no se acaba el mundo”.

Ante las preguntas sobre un posible regreso a "Tu cara me suena", donde su presencia como jurado ha sido uno de los puntos fuertes del formato de Antena 3, Latre no cerró puertas. “Bueno, es que 'Tu cara me suena' y Gestmusic es casa”, respondió, dejando entrever su buena relación con el programa y la productora. De hecho, Ángel Llàcer, director del formato y amigo personal del cómico, ya había manifestado su deseo de volver a contar con él.

Pese al revés que supuso la cancelación de "Babylon Show", Latre se mostró optimista y en calma. “No tengo ningún vaivén, estoy estupendamente, feliz y maravilloso, viviendo el día a día”, aseguró. Además, su reciente participación en la cena de Navidad organizada por Mediaset confirma que sigue siendo una pieza importante para el grupo audiovisual, a la espera de nuevos proyectos que puedan encajar con su estilo.

El futuro de Carlos Latre parece centrarse en la búsqueda de un formato que combine el humor, la actualidad y su capacidad innata para conectar con el público. Aunque no hay anuncios oficiales, sus declaraciones dejan claro que el imitador y presentador seguirá en televisión, adaptándose a las circunstancias con el optimismo y profesionalidad que lo caracterizan.