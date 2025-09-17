"No he fumado nunca ni he bebido, y aquí estoy": la reflexión de Antonia San Juan sobre su enfermedad

Antonia San Juan ha relatado en el estreno de la nueva temporada de 'Late Xou' cómo recibió el diagnóstico de cáncer de garganta que anunció a principios de septiembre en sus redes sociales. La actriz contó que llevaba tiempo con molestias y que, tras varias visitas al médico, un especialista confirmó la enfermedad. "Este año había suspendido varias funciones. Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga", explicó.

La intérprete aseguró que confía plenamente en la ciencia: "No hay otra. Tienes que agarrarte a algo. La gente se agarra a Dios y yo no soy creyente. Yo me agarro completamente a la ciencia". Una declaración que, según dijo, le ayuda a mantener la calma y la perspectiva.

Desde que hizo pública su situación, San Juan reconoce que recibe reacciones muy diversas. "Hay gente que me para por la calle con cara de tragedia, y otros me dicen '¿puedo darte un beso?'. Y yo pienso… '¡Pero si nunca me has dado un beso, ni cuando he estado buena!'", comentó con humor. Incluso ha recibido llamadas inesperadas: "Me llaman y me dicen '¿cómo estás, cariño?'. Y les digo 'cariño está y va a estar'".

A pesar de la gravedad del diagnóstico, la actriz se mostró optimista y combativa: "No hay que ser narcisista. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Esto no hay un señor en el cielo repartiendo para ti sí, para ti no. Pasa porque hay una genética. No he fumado nunca, no he bebido nunca, no me he metido nunca y aquí estoy. Mira con 65 años que tengo, lo bien cuidada que estoy, lo mona que estoy. No me he pasado nunca de nada y un día te cogen y te dicen: 'estás enferma'. Pues hay que joderse. Hay que tirar para adelante".

Además, el programa anunció su incorporación como nueva colaboradora de 'Late Xou'. "Vas a tener que venir más veces", le dijo Marc Giró, a lo que San Juan respondió con ironía: "Si tú me dices ven, lo dejo casi todo. Todo no, porque me parece una exageración".