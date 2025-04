Georgia se postula como sede de Eurovisión Júnior 2025

Vuelve a ver lío con Eurovisión Júnior. Tras el rechazo de Francia de acoger el festival de la canción en 2024, Madrid fue la encargada de ser maestra de ceremonias de las jóvenes célebres voces del viejo continente, en una emisión de categoría que demostró que nuestro país esta capacitado para acoger una edición adulta de Eurovisión, pero para ello primero hay que ganar el micrófono de cristal, hito que se nos escapa desde hace 55 años. Georgia se alzó campeona en la Caja Mágica de la capital de España. Con239 puntosse alzó campeona de Eurovisión Júnior 2024, que por primera vez se celebró en nuestro país. "To my Mom", una canción interpretada por el joven Andria Putkaradze conquistó el corazón del jurado profesional, que le otorgó la mayoría de sus puntos hasta alcanzar los 180. El cantante georgiano simplemente necesitó 59 puntos para superar a la representante portuguesa, Victoria Nicole, que se encontraba en segunda posición debido al apoyo masivo de los telespectadores de Eurovisión Junior, siendo el país más votado con 117 puntos. Precisamente Portugal ha rechazado acoger la edición 2025 y desde Países Bajos las miradas se centran en el actual poseedor de la corona de la canción júnior.

Destino Tiflis

La emisora pública de los Países Bajos, AVROTROS, ha dejado entrever que Georgia podría ser la sede del Festival de Eurovisión Junior 2025. Esta información surgió durante el primer programa del Junior Songfestival 2025, cuando la presentadora mencionó que los jóvenes seleccionados competirán por representar a Países Bajos en la edición del certamen que se celebraría en Georgia. Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), este indicio ha generado gran expectativa entre los seguidores del festival. El país caucásico, ganador de la última edición gracias a Andria Putkaradze, ya ha manifestado anteriormente su interés por acoger el evento. De confirmarse, Georgia albergaría por segunda vez el certamen infantil, tras haberlo hecho en 2017.

Pese a la emoción inicial, AVROTROS ha eliminado la referencia a Georgia en sus canales oficiales y ha publicado una nota aclarando que aún no hay sede confirmada. Según explicó la emisora neerlandesa, se mencionó a Georgia por ser el país ganador en 2024, lo que le da preferencia para organizar la próxima edición, aunque esto no garantiza su elección. Mientras tanto, la UER se mantiene en silencio y no ha anunciado ningún detalle oficial sobre el evento. Georgia, con cuatro victorias en su historial, es el país más exitoso en Eurovisión Junior, pero solo ha albergado el festival en una ocasión. Si se oficializa su designación, se repetiría la fórmula de ceder la organización al país ganador del año anterior, práctica que ha sido común en las últimas ediciones. La expectativa continúa mientras el mundo eurofán aguarda noticias definitivas sobre la sede de la 23ª edición del festival.