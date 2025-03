Gonzalo Miró no se muerde la lengua tras la absolución de Dani Alves: "Me parece..."

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absuelve al exfutbolista Dani Alves del delito de agresión sexual ha causado un gran revuelo en los medios de comunicación. El caso, que había sido seguido con gran interés por la opinión pública, tuvo un giro inesperado este viernes 28 de marzo, cuando el tribunal ha considerado que no se cumplían los estándares necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia.

La noticia ha generado un intenso debate en el programa 'Espejo Público', conducido por Susanna Griso. La sorpresa ha sido evidente en el plató de Antena 3 cuando se ha conocido la resolución judicial, pero uno de los tertulianos que se ha mostrado más indignado ha sido Gonzalo Miró. El colaborador de Atresmedia no ha ocultado su frustración ante la absolución de Alves y ha lanzado una pregunta al aire: "¿Qué hacemos con esta sentencia? ¿Podemos poner el grito en el cielo?". Su comentario reflejaba la incredulidad y el malestar que ha generado la decisión judicial en buena parte de la sociedad.

Miró ha sido aún más contundente al señalar el impacto que este caso puede tener en futuras víctimas de agresiones sexuales. "A mí me parece lamentable, sobre todo por cómo va a afectar a futuras víctimas. Ahora, si eres ella, me imagino que le aconsejarán que recurra, pero entiendo que diga: 'Mira, ¿para qué?'", ha expresado con preocupación. Además, ha recordado que en su momento se debatió sobre la posibilidad de que la denunciante aceptara un acuerdo económico con Alves, algo que ella rechazó para evitar suspicacias. En este sentido, Miró ha lamentado la situación y ha señalado: "En su día, se hablaba de que ella no quiso llegar a un acuerdo para evitar sospechas. ¿Tú qué le dirías ahora? Yo le diría: 'Acéptalo, porque luego no sabes cómo vas a salir de un juzgado cuando demandes'".

Susanna Griso y Toni Cantó también se posicionan

La presentadora del programa, Susanna Griso, también se ha mostrado sorprendida con la decisión judicial. "Me deja ojiplática, porque lo que se nos había contado es que ella se va al baño, le hace una felación y, aplicando la ley del solo sí es sí, ella dice que se vio forzada, que le cogió la cabeza y tenía marcas en las rodillas del momento tenso que tuvo que vivir", ha comentado. Por su parte, el exdiputado Toni Cantó ha adoptado una postura más cautelosa, destacando que el debate debía considerar también la posibilidad de una denuncia falsa. "Si es cierto que él tiene razón, también hay que ponerse en el lado de alguien que ha sido denunciado en falso, que ha pasado un año en la cárcel y que ha sido civilmente defenestrado", ha opinado.

Susanna Griso en 'Espejo Público' Atresmedia

Sin duda alguna, la absolución de Dani Alves ha reabierto el debate sobre el sistema judicial y la protección de las víctimas de agresiones sexuales. Mientras algunos consideran que el fallo demuestra la importancia de la presunción de inocencia, otros ven en él un posible retroceso en la lucha contra la violencia de género. El caso sigue generando polémica, y aunque aún queda la posibilidad de que la denunciante recurra ante el Tribunal Supremo, lo cierto es que la decisión del TSJC ha sacudido la opinión pública y el panorama mediático en España.