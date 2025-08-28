'El Grand Prix del verano' ya tiene sustituto con la vuelta de 'MasterChef Celebrity' en RTVE

Septiembre es ese mes marcado por la añoranza de los últimos días del verano en el que el sol tarda en ocultarse y la ilusión por el comienzo de la nueva temporada televisiva, que trae a la pequeña pantalla los regresos más esperados y nuevas producciones a las que engancharse para sobrellevar las frías jornadas de invierno que están por llegar.

El 1 de septiembre es la fecha en la que dará comienzo el nuevo curso y las cadenas de televisión preparan sus grandes apuestas para comenzar con buen pie lo que supone un "nuevo año". En el caso de RTVE, su plato fuerte será la décima edición de 'MasterChef Celebrity', que sustituirá los lunes, en el prime time de La 1, a 'El GrandPrix del verano'. El programa finalizó el pasado 25 de agosto con la victoria de San Sebastián de la Gomera sobre Cubas de la Sagra.

El talent culinario volverá a poner en juego 75.000 euros, que el ganador donará a la ONG que elija. Y entre los concursantes que intentarán sorprender a los jueces con sus mejores platos se encuentran Mariló Montero, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Soraya Arnelas, Alejo Sauras, Rosa Benito, Miguel Torres, Mala Rodríguez, Quique Torito, Valeria Ros, Necko Vidal, Masi, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas y Jorge Luengo.

La décima entrega promete sorpresas y el peregrinaje a los principales templos gastronómicos, además de contar con invitados de excepción: Victoria de Marichalar de Borbón, Pedro Duque, Juan Luis Arsuaga, Daniel Guzmán, William Levy, Antonio Carmona, Bertín Osborne, Conchita, Isabel Gemio, María Gómez, Lorenzo Caprile, Víctor Janeiro, Vania Millán, Poti, Santi Rodríguez, Kike Sarasola, Natalia de la Vega y Carlos Peguer y Mariang, creadores de 'La Pija y la Quinqui'.

Novedades

En 'MasterChef Celebrity 10' los aspirantes tendrán que cocinar en gravedad 0 y diseñar y elaborar un plato con la ayuda de la Inteligencia Artificial, entre otras pruebas. Además, Jordi Roca les retará a reproducir algunos de los postres básicos que enseña en sus redes sociales. También deberán dominar el idioma de la Generación Z con la ayuda de Marina Rivers y Emilio, aspirante de 'MasterChef 12+1'; quienes reinterpretarán en un lenguaje moderno una receta de Paolo Casagrande.

A lo largo del programa, también rendirán un homenaje a sus raíces con los postres típicos de sus comunidades autónomas. Asimismo cocinarán un plato digno de estrella Michelin para maridar con champagne, prepararán albóndigas del mundo, presentarán una actualización vanguardista del clásico plato combinado, harán alta cocina con solo cuatro ingredientes y reproducirán un postre de alta pastelería con coliflor.

La diversión también está asegurada y habrá toda clase de juegos, como una partida a los bolos o al tragabolas, un escape room y hasta un homenaje al 'Un, dos, tres'. Entre las novedades de la temporada, los aspirantes cuentan con una ventaja extra: el pin de la inmunidad infiel.

Quien lo gane podrá utilizarlo cuando lo desee para librarse de la eliminación, pero este privilegio puede ser arrebatado por cualquiera de sus compañeros. En la primera prueba de cada programa, si alguno se atreve, puede retar a su propietario y quedarse con el pin de la inmunidad infiel siempre que haga un plato mejor que su rival. Si no obtiene la mejor calificación de los dos, el pin no cambiará de manos.