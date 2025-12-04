Ana Rosa Quintana estalla contra el PSOE por el caso Salazar: "Una vez más, donde hay confianza da asco"

Ana Rosa Quintana ha lanzado este jueves uno de sus editoriales más duros contra el PSOE a raíz de las denuncias por presunto acoso a mujeres relacionadas con Salazar. Desde el arranque de 'El Programa de Ana Rosa', la presentadora de Telecinco ha cargado contra la dirección socialista con un mensaje contundente apoyado en el refranero: "Dime con quién andas y te diré quién eres. Sánchez no conocía en lo personal a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, y ahora tampoco a Salazar".

Ana Rosa Quintana critica el machismo en el partido "más feminista" tras las informaciones publicadas sobre Salazar

Ana Rosa Quintana ha puesto el foco en la reacción del partido tras salir a la luz las denuncias, arremetiendo contra lo que considera una estrategia de silencio: "Unas denuncias que el partido más feminista de la historia traspapeló y silenció. Las denuncias desaparecieron como por arte de magia". En ese contexto, ha dejado la frase más impactante del editorial: "Una vez más, donde hay confianza da asco", en referencia a la reunión telemática urgente del partido con sus responsables de Igualdad, en la que, según ha criticado, se habría pedido "confianza" en lugar de actuaciones judiciales.

La presentadora también cuestionó los plazos y el alcance de la respuesta interna: "¿Por qué la reunión de urgencia se convoca cinco meses después de apartar a Salazar? ¿Salazar seguía trabajando para el partido?", se preguntó en directo, insistiendo en la falta de explicaciones claras. En el tramo final, Ana Rosa elevó el tono al señalar directamente el entorno del presidente: "Salazar no es un dirigente cualquiera, ha estado bajo el manto directo de Pedro Sánchez. ¿También era un gran desconocido?". Además, recordó que, según informaciones publicadas, dirigentes del partido habrían sido señaladas como responsables de su protección interna. Ana Rosa Quintana cerró su alegato con una advertencia política: estos escándalos habrían provocado la pérdida de cerca de medio millón de votos femeninos al PSOE. Y concluyó con una comparación directa: "Sánchez dijo sobre Rubiales que sus disculpas no eran suficientes. Que se aplique el cuento", zanjó así de contundente su editorial en la mañana de hoy jueves, 4 de diciembre.