La importante razón por la que Bertín Osborne deja 'El show de Bertín': "Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva"

Hace tiempo que Bertín Osborne es noticia, por unas cosas o por otras. En esta ocasión, has sido él mismo el que se ha hecho un espacio propio en su programa de Canal Sur para explicarse.

Bertín Osborne abandonará de manera temporal El show de Bertín (Canal Sur) para centrarse en otro proyecto sobre el que no ha dado ningún detalle. Solo que hace tiempo que se habla de esto.

"Chicos, un momento de seriedad. Os tengo que contar algo, ¿vale? Y aprovecho y se lo cuento también al público", desconcertaba el presentador durante la propia emisión para anunciar la decisión:"Me voy del programa. Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva", admitía el cantante ante la sorpresa de los compañeros.

"Volveré después, pero el programa sigue”. Obvio que ya se había creado el misterio, pero Bertín especificó que no podía hacer más comentarios sobre el tema ni el motivo que le tendrá apartado del plató una temporadita larga.

Lo cierto es que las noticias de las últimas semanas apuntan a que veremos a Bertín Osborne como nuevo concursante del programa de Antena 3 "Tu cara me suena". Un formato que arrasa en audiencia presentado por Manel Fuentes y que todavía no cuenta con fecha de estreno pero cabe esperar que pueda ser por finales de marzo, principios de abril, una vez que acabe la emisión de "El Desafío" y queden libres las noches de los viernes.

Bertín tranquilizaba a su fiel audiencia de Canal Sur con un: "Yo me voy a hacer otra cosa, no puedo contar más. Pero que sepáis que, dentro de cuatro o cinco semanas, ya me despido oficialmente hasta un tiempecito, unos tres meses", para acotar el tiempo que va a estar fuera del programa que lleva su nombre.