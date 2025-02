"A mí no me importaría acostarme contigo": una invitada a 'El Diario de Jorge' saca los colores a Jorge Javier Vázquez

La televisión nunca defrauda y siempre sorprende al espectador. Este miércoles por la tarde en 'El Diario de Jorge', Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un momento que ha dejado a todos los presentes en el plató de Telecinco sorprendidos y riendo. Alzira, una mujer que había acudido al programa para tener una cita a ciegas, se ha visto envuelta en una conversación inesperada con el propio presentador, quien no ha dudado en lanzar una proposición muy poco común.

Alzira ha llegado al programa de Mediaset acompañada por su nieta, quien la ha animado a buscar pareja y así "dejarla en paz", ya que la mujer se describió como "muy intensa". Lo que Alzira no esperaba era que, al estar en el plató, no solo tendría un candidato, sino dos. Dos hombres, Joaquín y Tony, la habían visto en la pequeña pantalla y se sintieron atraídos por ella, dispuestos a intentar conquistarla en directo. Sin embargo, el momento más destacado de la intervención de Alzira no ha sido la cita a ciegas con sus dos pretendientes, sino la conversación con Jorge Javier Vázquez, quien, como siempre, no ha dejado de hacer preguntas y bromas. A medida que Alzira compartía su historia y qué tipo de hombre buscaba, se ha ido generando una atmósfera de amistad y complicidad entre los dos. En un momento, Alzira, relajada y disfrutando del momento, le ha dicho a Jorge Javier: "¡Oye, que a mí no me importaría acostarme contigo!".

La reacción del expresentador de 'Sálvame' ha sido inmediata y, en un tono de broma, ha replicado: "¡Ni a mí! ¡No me importaría acostarme contigo tampoco!". Las palabras han sido seguidas de una gran carcajada tanto en el plató como entre los televidentes, y la química entre Jorge Javier y Alzira ha quedado patente, sorprendiendo incluso a la audiencia con un tono "juguetón" y audaz que ha roto la rutina del programa vespertino de Telecinco. El momento ha dejado claro el buen ambiente que se había creado en el plató, algo que sin duda ha preparado el terreno para el encuentro entre Alzira y sus dos pretendientes, Joaquín y Tony. Mientras Joaquín, un vecino de Algete, se ha mostrado algo más relajado, Tony ha adoptado una postura más seria. A pesar de la emoción en el aire, Alzira no parecía completamente convencida por ninguno de los dos, lo que ha dejado abierta la posibilidad de que, al final, tomara una decisión diferente.

Jorge Javier, como moderador del espacio, ha tratado de tranquilizar a Alzira, sugiriéndole que no se sintiera presionada. Incluso le ha propuesto la opción de pasar tiempo a solas con ambos candidatos en el reservado para conocer mejor a cada uno y tomar su decisión con calma. Así, el programa ha continuado mientras Alzira vivía su cita a tres bandas. Finalmente, la invitada al programa ha decidido a Joaquín como el hombre que pretende seguir conociendo fuera del plató.