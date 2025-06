Indignación por la ley ELA: "Hay dinero para Eurovisión, pero no para que vivamos con dignidad"

Antonio, enfermo de ELA, y su esposa Yolanda han denunciado públicamente al Gobierno por no aplicar la ley aprobada para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Tras meses de espera y promesas incumplidas, han iniciado acciones legales mientras la cifra de enfermos fallecidos desatendidos asciende a 650. “Se nos está dejando morir en vida”, han declarado entre lágrimas en 'El programa de Ana Rosa'.

Sin noticias de Moncloa

La denuncia pública de Antonio, paciente con ELA, y su esposa Yolanda ha provocado un terremoto político y mediático. Ambos han decidido demandar al Gobierno por no aplicar la ley aprobada hace siete meses para asistir a los enfermos de ELA. “Mi paciencia ha llegado al límite”, afirmaba Yolanda, visiblemente afectada. “Vemos cómo se gastan millones en armas, el metro de El Cairo o Eurovisión, pero no hay ni un euro para los que nos morimos cada día sin ayuda”. Desde la aprobación de la ley, afirman, han fallecido más de 650 enfermos sin atención adecuada.

La denuncia se suma a otras cuatro que serán presentadas por afectados de distintos puntos del país. “Yo cuido a Antonio las 24 horas del día. Cuando estuve al borde de la muerte el año pasado, no recibí ningún tipo de ayuda del Estado”, denunció Yolanda. Antonio, con gran esfuerzo, intervino: “Si uno de ellos tuviera esta enfermedad media hora, entendería el infierno que vivimos. No pedimos lujos, solo asistencia para vivir dignamente”. Yolanda cerró su intervención con una frase que resume el drama de miles de familias: “No somos solo 4000 enfermos, somos 8000, porque yo también me muero en vida cuidando a mi marido sin descanso”. El clamor fue claro: el Gobierno debe actuar ya para cumplir con su obligación legal y moral.

Los contertulios del programa, unidos contra la inacción del Gobierno

Los colaboradores del programa, incluidos Ana Rosa Quintana y diversos tertulianos, mostraron su respaldo unánime y criticaron con dureza la actitud del Ejecutivo. “Esto no va de política, va de humanidad”, apuntaban. También señalaron la falta de compromiso real con la ley de dependencia, otra normativa que, según dijeron, tarda años en aplicarse. “A los más vulnerables no les llega la ayuda, porque ni pueden llamar ni reclamar”, sentenciaron al unisono.