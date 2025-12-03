Esta es la nueva pareja que llega a 'La isla de las tentaciones 9' para sustituir a Álvaro y Mayeli

La segunda experiencia de Mayeli y Álvaro Rubio en 'La isla de las tentaciones' no ha llegado ni siquiera a las 10 entregas, después de que la que fuera tentadora de la octava temporada se autoexpulsara a los pocos días de llegar a República Dominicana. La concursante se saltó las normas y accedió a Villa Playa, donde su comportamiento superó cualquier límite y lanzó un vaso de agua a uno de los solteros. Ahora, el formato de Telecinco ha tenido que llamar a una nueva pareja, que hará su aparición en la noche de este miércoles.

El grupo de comunicación italiano ha adelantado que, en la decimoquinta entrega, tanto los chicos como las chicas descubrirán a los nuevos participantes que revolucionarán, aún más si cabe, lo que llevamos de programa. Una entrada que llega tras la última hoguera de confrontación, en la que Darío se convirtió en el gran villano de la presente edición tras confesar que no estaba enamorado de su pareja Almudena y que el motivo de seguir con ella es el de no dar un disgusto a la familia.

Y concretamente, estos nuevos concursantes son Enrique y Andrea, dos jóvenes de 19 y 20 años, respectivamente, que llegan directamente desde Gijón, en Asturias. La pareja lleva un año y medio de relación tras conocerse por redes sociales.

Según ha informado Mediaset, él dio un gran paso en su primera cita: nada más y nada menos que presentarle a su abuela. En lo que respecta a la chica, ella es celosa y un simple 'like' supone una deslealtad. Aún así, no todo es de color de rosas y Enrique ha mentido durante la relación, lo que ha provocado una gran desconfianza en su novia.

Los dos llegan muy enamorados a la novena edición del reality, donde cinco parejas ponen a prueba sus relaciones mientras conviven separados en dos lujosas villas con un grupo de tentadores. Ambos tienen claro cuál es su objetivo: superar la prueba para así casarse y formar una familia.

Qué ocurrirá este miércoles

Mientras los nuevos participantes entran a Villa Playa y Villa Montaña con el objetivo de arrasar con el equilibrio que se había formado en cada villa, Juanpi seguirá avanzando con Mara y durmiendo juntos. Por otro lado, Sandra sufrirá un bajón: "No sé que siento, no sé nada. A veces pienso que soy fuerte y otras que no".

Además, Almudena parece que necesita desahogarse con su tentador sobre la relación que tiene con Darío, pues para la malagueña parece que lo suyo "se va a acabar". En cuanto a Olatz y Rodri, no tendrán la misma suerte y podrían distanciarse tras tener una discusión. Por su parte, Sandra Barneda anunciará que una de las chicas, Claudia, Helena, Almudena o Sandra; podrá vivir un cara a cara con la tentación favorita de su pareja.

El avance que ha compartido la cadena de Fuencarral concluye desvelando el punto en el que se encuentran Gerard y Claudia tras la pelea y el cambio de actitud de la chica. El tentador le recriminará su comportamiento a la novia de Gilbert: "Me parece súper hipócrita que digas si yo puedo o no puedo tentar a otra chica. Si te molesta, te tomas dos tilas. ¿Qué quieres que te diga?".