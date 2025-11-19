Darío, a escasos centímetros de tirar 11 años de relación a la basura en 'La isla de las tentaciones 9'

Las infidelidades son infidelidades, no hay ni mejores ni peores. Es un acto injustificable, por mucho que te lo hayan puesto a ti primero. Ha habido grandes momentos en la historia de 'La isla de las tentaciones' relacionados con la deslealtad entre las parejas que concursan en el reality de convivencia de Telecinco, pero ayer el programa nos dejó con la miel en los labios de presenciar la más dura de todas. Darío tiene 25 años y desde los 14 esta con Almudena (quien es tan solo un año mayor que él). Llevan más de una década de relación, compartiendo metas y objetivos comunes, como formar una familia juntos, con las campanadas de boda sonando por el horizonte. Pues todo esto puede llegar a su fin de la manera más cruda posible, con una traición televisada a España entera. Anoche Darío se quedó a escasos centímetros de tirar 11 años de relación a la basura en 'La isla de las tentaciones 9'. El acercamiento con Cristina fue en aumento durante la última fiesta en la villa de los chicos, que olvidaron pronto el mal momento que pasaron tras escuchar (que no ver) las imágenes de sus parejas. El malagueño sucumbió a la tentación de Cristina, y en varias ocasiones rozó besarse con ella. Justo al final, el programa mostró imágenes de ellos muy acaramelados en una de las hamacas, poniendo entre medias un cojín, que más que tapar, evidenciaba un acto desleal, posiblemente el más feo de la historia del programa de Mediaset.

La situación desencadenó que, durante la noche, varios de los novios dieran uno o más pasos con sus tentadoras. Juanpi y Mara generaron múltiples momentos de tensión al acercarse en la piscina, encuentros que finalmente terminaron en la habitación. Gilbert (se olvidó esa noche de la infidelidad de Claudia)volvió a besarse con su tentadora, dejando claro que su vínculo seguía avanzando. Por su parte, Rodri también subió la temperatura con Olatz, mostrando una conexión cada vez más evidente. Mientras tanto, Álvaro pasó del llanto y la confusión inicial a mostrarse algo más cercano con las chicas, revelando un cambio notable en su actitud.