Itziar Miranda y Manu Baqueiro se sinceran sobre sus relaciones sexuales en 'La Resistencia'

Los protagonistas de 'Amar es para siempre'Itziar Miranda y Manu Baqueiro visitaron a David Broncano en 'La Resistencia', el programa más gamberro de Movistar Plus+, la misma noche en que llegaba a su final la ya icónica serie de Antena 3 en la que han participado durante nueve años.

Ambos intérpretes, matrimonio en la ficción, no tuvieron escapatoria a la hora de responder a la pregunta más jugosa del late night de Movistar, ¿cuánto sexo han practicado en el último mes?

Miranda, Manolita en la serie, no se andó por las ramas, descartando los decimales con los que puntúa Broncano el petting y la masturbación, y aseguró que "cuando me pongo, me pongo y lo hago todo". Entonces, teniendo en cuenta que cada coito vale un punto, la actriz mañana calculó que "doce puntos tengo".

Algo menos fogoso estuvo Baqueiro, Marcelino en la serie, los últimos 30 días: "En el último mes no he estado a mi altura". Y bromeando preguntó si "¿cuénta hasta este preciso momento?". Entonces, "hasta que he llegado al teatro seis, pero es que he estado esperando mucho tiempo y me han puesto un camerino cojonudo... entonces ahora 6,2", afirmó entre risas haciendo ver que se había masturbado mientras esperaba.

Además, recordaron la primera escena de sexo de la serie, en la que justo se quedó la imagen de Televisión Española paralizada (al principio se emitía en la tele pública) cuando ambos estaban en pleno acto sexual: "Fue un polvete que en la serie era un minuto pero en verdad fueron diez", comentó Baqueiro al respecto, quien no se esperaba que Miranda le atizara: "Anda, que no has aguantado tú diez minutos..."