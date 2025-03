Jesús Calleja responde irónicamente a Javi Poves tras cuestionar su viaje al espacio: "Aíslate y vete andando a la Antártida"

El 25 de febrero de 2025, Jesús Calleja se convirtió en historia viva de nuestro país, al convertirse en el tercer español en viajar al espacio gracias a la unión entre Jeff Bezos y Mediaset. La mayor aventura en la vida del aventurero leonés en palabras del propio Calleja que fue cuestionada en la noche del lunes por el exjugador y ahora presidente/entrenador del C. D. Colonia Moscardó, Javi Poves, que también es conocido por considerarse públicamente terraplanista, lo que ha provocado que tenga recientemente muchas discusiones televisivas. Poves no solo cuestionó el viaje, comentando que "se veía el tongazo a los dos segundos", ya que según él no había polvo en la nave y salieron de la misma como si estuvieran tomando café, a pesar del gran impacto que sufrió contra el suelo, sino que además espetó que estuvo a punto de pedirle a Ibai que ambos se pelearan en su famosa Velada. Tras estas palabras, Jesús Calleja respondió en el mismo sitio en el que Javi Poves cuestionó su viaje al espacio, el 'Partidazo' de la Cadena Cope, aunque el octavo pasajero de Mediaset estuvo mucho más elegante en su alegato.

Contestó a todo

Jesús Calleja respondió con contundencia a las declaraciones de Javi Poves, quien había puesto en duda su viaje al espacio. "Por supuesto que me he ido al espacio. Hay que tener mucho valor para hacerlo, tienes que prepararte, no es fácil y además he ido a trabajar", afirmó el aventurero en la Cadena COPE. Además, explicó con detalle el funcionamiento de la nave para desmentir las acusaciones de fraude: "Que la nave baraja a esa velocidad es cuestión de física. Cuando se abren los paracaídas baja a 26 kilómetros por hora, y cuando estás a siete metros exactos del suelo hay unos retropropulsores de nitrógeno a presión que lanzan a tal presión el nitrógeno que tú no notes literalmente nada. Y no hay polvo, es arena, en el desierto de Texas es arena, que lo mismo que sube, en un minuto no tienes nada", espetó el aventurero.

Calleja también rechazó la posibilidad de debatir con Poves, argumentando que "todos los terraplanistas como Poves abrazan lo que se llama el simplismo". Según él, este tipo de pensamiento implica rechazar todo aquello que no se comprende o no se ha visto con los propios ojos. "Yo no puedo entrar en un debate con alguien que tiene tal terquedad. Es tal el ridículo que hacen, y ellos mismos se dan cuenta en ocasiones, que nunca van a retroceder, ni van a dar marcha atrás, ni van a reconocer absolutamente nada", expresó. Además, desestimó el reto de Poves a un combate de boxeo en la velada de Ibai Llanos, sugiriéndole, en cambio, que afrontara un verdadero desafío: "Aíslate y vete andando donde no te puedes sacar y dependes de ti mismo, en la Antártida, en el Polo Norte. Entonces tú irás y verás con tus ojos que las barbaridades que decís son inconmensurables", finalizó así Jesús Calleja esta reciente polémica.