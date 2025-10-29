Jorge Javier Vázquez alarga su estela en las tardes de Telecinco con 'GH. La Vida en Directo'

La final de 'Supervivientes All Stars' de este jueves 30 de octubre marcará un antes y un después en la programación nocturna de Telecinco, que seguirá apostando por los realities. Sin apenas margen para la pausa, la principal cadena de Mediaset comenzará con las emisiones de 'La isla de las tentaciones 9' el próximo lunes 3 de noviembre y el estreno de la temporada 20 de 'Gran Hermano' próximamente.

Precisamente este último tendrá una cobertura especial con el programa diario 'GH. La Vida en Directo'. Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), se emitirá por las tardes a las 20:15 horas y estará presentado por Jorge Javier Vázquez, que ampliará su presencia en Mediaset poniéndose al frente de este formato de lunes a jueves y dejando su sitio a Nagore Robles los viernes.

La incorporación de este nuevo espacio provocará algunos cambios en la duración de los programas habituales y su colocación en la parrilla: 'El Tiempo Justo' terminará 45 minutos antes para dar paso a 'El Diario de Jorge', que modificará su horario para emitirse de 17:45 a 19:15 horas, al igual que 'Agárrate al sillón' que adelantará su emisión a las 19:15 horas.

Según ha informado el grupo de comunicación con sede en la calle Fuencarral, 'GH. La Vida en Directo' se llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas del programa principal y conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia.

Asimismo, este nuevo programa servirá para acoger nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. Por otro lado, la audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.

Así queda la programación diaria en las tardes de Telecinco