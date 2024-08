Jorge Javier Vázquez ironiza sobre las malas audiencias de su "Diario"

Jorge Javier Vázquez tiene un respiro en el día de hoy y no verá de nuevo un dato paupérrimo de audiencia ligado a su nombre. La festividad por la Asunción de la Virgen hace que hoy en España sea testigo y que muchos de los programas diarios de las principales cadenas se hayan tomado un respiro vacacional hoy jueves 15 de agosto. Uno de los espacios televisivos que han tomado esta decisión es "El Diario de Jorge", que sigue sin cuajar en televisión, marcando esta semana un 7,7% el lunes y el martes un 6,8%, mínimos históricos sin la competencia de los Juegos Olímpicos, factor que le ha servido como excusa al presentador catalán para justificar la mala audiencia de su programa personal que apunta, de momento, a un nuevo fracaso televisivo para Jorge Javier Vázquez.

El presentador catalán ha tenido que tirar de ironía para poder hacer frente a un grave problema que sufre el programa: no engancha a la gente y no sube de audiencia.

Balones fuera

La verborrea de los Juegos Olímpicos de París se terminó y ya no es excusa para Mediaset, que vuelve a tener problemas en una franja que surfeaba sin limitaciones, llenando de riqueza los bolsillos de la cadena, convirtiéndose en uno de los buques insignias más fiables de la televisión en nuestro país. En su blog personal en Lecturas, al presentador catalán se le nota preocupado, porque sabe que no tiene margen de maniobra suficiente para reconducir la situación y evitar el segundo fracaso televisivo personal en menos de un año.

Así habla Jorge Javier en su blog

"César me dice que a ver qué hacemos con la audiencia. Y yo le contesto con la boca chica que si los Juegos Olímpicos y esas cosas… ‘Muy bien, pues a ver qué pasa el lunes, cuando ya no haya Juegos’. ¿Y podéis creer que tengo miedo a que el martes me llame de buena mañana echándome en cara no haber subido? Le tengo más miedo que a un nublado. Pero ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano, y que hasta el dos de septiembre el consumo no se estabiliza. Ya hasta entonces mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela", así son las palabras con las que ironiza una situación nada divertida para la calle Fuencarral.