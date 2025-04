Jorge Javier Vázquez: "Me preguntan cuándo dejo la televisión"

La televisión en España siempre está en constante evolución y cambio. Tanto en los formatos como en las caras visibles que los lideran. En estos momentos, una de las personas con mayor protagonismo de Mediaset España, y más concretamente en Telecinco, es Jorge Javier Vázquez. De hecho, tal y como os hemos comentado en LA RAZÓN, actualmente es el presentador de tres programas de la cadena.

Por tanto, está viviendo un momento muy dulce en su trayectoria profesional ya que triplica su presencia en antena: 'Supervivientes 2025', 'El diario de Jorge' y 'Hay una cosa que te quiero decir'. El periodista ha querido hablar de manera distendida sobre esta cuestión, entre otras cosas, en su blog semanal que realiza en la revista 'Lecturas'.

Su presencia en la televisión

"A mí me preguntan cada dos por tres que cuándo dejo la televisión, 'con lo bien que podrías estar en casa sin hacer nada', añaden", comienza escribiendo el presentador. Posteriormente, incide: "Tenemos demasiado idealizado ese 'no hacer nada'. Trabajo porque es una manera de seguir relacionándome con el mundo".

Además, Jorge Javier Vázquez, que tiene en estos momentos 54 años, puntualiza: "Porque me entretiene. Porque me lo paso bien. Porque me sigo riendo. Porque me sigue dando muchas satisfacciones. Trabajo porque me encuentro bien para hacerlo aunque mucha gente me vea ya mayor".

Momento dulce en Mediaset

Por otro lado, el presentador explica: "Tras varios meses dándolo todo y más, estamos consiguiendo audiencias antes impensables con 'El diario de Jorge'. Me alegro tanto por el equipo. Pocos géneros televisivos hay tan duros como el de los testimonios. La labor que están llevando a cabo todos y cada uno de los integrantes del programa es admirable. Les doy las gracias por su entusiasmo y su entrega".

Por último, ha querido valorar su momento dulce como presentador de diferentes contenidos del grupo Mediaset: "Igual que al equipo de 'Hay una cosa que te quiero decir', programa líder de los sábados, que tiene a la audiencia 'enganchaíta' perdida. O al de 'Supervivientes 2025', que hace magia tres noches a la semana".