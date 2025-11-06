José Ribagorda rememora los controvertidos pasos que daba 'Sálvame' a Informativos Telecinco: "Completamente ridículos"

Después de haberse mantenido 14 años en emisión, 'Sálvame' dejó muchos momentos para la posteridad, algunos más comprometidos que otros y, hoy en día, se siguen recordando. Uno de ellos son las transiciones para conectar directamente con el comienzo de la edición nocturna de los Informativos Telecinco presentados por Pedro Piqueras durante la época de la pandemia por covid y que el programa 'En Primicia' de La 2 se encargó de recordar este miércoles durante su entrevista al periodista.

"Son muy conocidos los momentos en los que se te daba paso desde 'Sálvame", exclamó Lara Siscar para introducir el vídeo del 8 de febrero de 2021 en el que desde el plató del programa producido por La Fábrica de la Tele, Paz Padilla y Anabel Pantoja se despedían bailando la canción 'María José' de Enrique Anaut.

Un momento muy delicado, pues el presentador del noticiario comenzó la edición de aquella noche informando del número de muertos por coronavirus: "Eso me enfadé porque no paraban de bailar, yo tenía que entrar, estaban haciendo chistes más o menos graciosos y tal y yo tenía ese día casi mil muertos en España como consecuencia del covid. Se me ve que estaba realmente enfadado".

Una respuesta que se sumaba al testimonio previo de José Ribagorda, también presentador de los Informativos Telecinco hasta el año 2024, y que durante el programa de este miércoles compartió la opinión que tenía hacia ese modo de conectar con el programa de noticias.

"Los pasos que le hacían desde los programas que le precedían eran completamente ridículos, es una cosa que nadie podíamos entender", explicó, "no tenía ni sentido, ni lógica, ni tenía un por qué ni tenía gracia", finalizó.