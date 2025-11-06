TVE responde al estreno de 'Gran Hermano 20' con una triple entrega de 'Cifras y Letras'

'Cifras y letras' vive uno de sus mejores momentos casi dos años después de haber regresado a La 2 con Aitor Albizua al frente del concurso. Sin ir más lejos, el pasado lunes 3 de noviembre se alzó como lo más visto de la cadena rozando el millón de espectadores. Los datos hablaron claro: 912.000 espectadores de media y un 7,2% de cuota de pantalla. Todo ello el mismo día que se estrenaba la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco, además de compartir horario con el comienzo de 'La Revuelta' en La 1 y 'El Hormiguero' en Antena 3.

Unos números que esperan mantener desde RTVE. Por ello, ante el esperado estreno de 'Gran Hermano 20' de este jueves (21:45 horas en Telecinco), el ente público ha decidido emitir una triple entrega del programa de preguntas y respuestas modificando ligeramente la programación de su segundo canal.

Así lo ha comunicado la corporación, anunciando una "jornada triple" que comenzará con la emisión de un episodio repetido, en concreto el capítulo 196, a partir de las 21:10 horas. Seguidamente, a las 21:40 horas y coincidiendo con el arranque de la vigésima edición del reality presentado por Jorge Javier Vázquez, se estrenarán dos nuevos programas de 'Cifras y Letras'.

De esta forma, los seguidores del programa que cuenta con la colaboración de Elena Herraiz y David Calle, expertos en letras y cifras, respectivamente, podrán seguir hasta las 22:40 horas a los concursantes que cada día compiten por conseguir el bote.

El cambio solo está previsto para el acces prime time de este jueves 6 de noviembre por lo que, a partir de este viernes, el programa volverá a sus emisiones habituales, con el estreno de un nuevo episodio a partir de las 21:35 horas tras la réplica previa.