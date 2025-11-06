Un reportaje de 'Equipo de Investigación' ayuda a detener nuevamente a un estafador con 22 órdenes de arresto

'Equipo de Investigación' destaca por la profundidad de sus pesquisas y uno de sus reportajes ha ayudado recientemente a las autoridades para detener nuevamente a Darwin Grover, un estafador con 22 órdenes de arresto. El individuo había sido protagonista de 'El Truhán', una entrega del programa estrenada en mayo de 2024 que se había vuelto a emitir en laSexta en las últimas semanas y que ha servido para volver a capturarlo.

La Policía Nacional le ha arrestado en Ponferrada (León) después de volver a cometer una estafa y ser reclamado por 22 juzgados de diferentes puntos del país. El detenido se hacía pasar por experto en cyberbullying, amparado en un falso gabinete jurídico, para cobrar a familias de menores víctimas de bullying

Según se desprende de la investigación policial, la operación se llevó a cabo después de que una de las víctimas reconociera su rostro al verlo en el reportaje emitido por laSexta y decidiera presentar una denuncia. El programa que presenta Glória Serra había desgranado en su investigación el historial de engaños del estafador, su modo de actuación y el impacto de sus delitos en distintas provincias.

David Devesa ha sido el abogado que ha denunciado a "El Truhán" y, este jueves, ha conectado en directo con el programa 'Más Vale Tarde', donde ha explicado cómo la procuradora se había puesto en contacto con su despacho después de que hubieran estafado a dos familias por casos de acoso escolar.

"Son personas desesperadas a las que ofrece una solución rápida y apela a lo emocional", ha comentado, desvelando que él mismo estuvo en el punto de mira del estafador dos años antes cuando contacto con él haciéndose pasar por el hijo de un rico empresario de la minería. Pero el abogado estuvo alerta y "no llegó a más".

En cuanto al reportaje de 'Equipo de Investigación', ha admitido que le ayudó "a poder identificarlo y poner sobre aviso a las víctimas". En esa entrega, el propio Darwin Grover llegó a reconocer ante las cámaras que las distintas identidades utilizadas "lo convierten en un delincuente", mientras que uno de los agentes entrevistados aseguró que "aceptaba lo que había hecho, lo reconocía" contándoles que "tenía un trastorno mental, que es la mitomanía, y que le hace tener una adicción a mentir para sentirse aceptado y admirado".