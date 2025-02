Karlos Arguiñano por fin confirma dónde van a parar los platos que cocina en directo: "No es una leyenda urbana"

Los internautas más hambrientos de nuestro país se han visto saciados hoy. Y todo gracias a Karlos Arguiñano. El chef más famoso de la televisión en España lleva desde 2010 en Antena 3, donde ya ha rozado la friolera de 3.000 programas. A lo largo de todas ellas, Arguiñano ha sabido deleitar a la audiencia con la preparación de una gran variedad de platos. Pero, ¿qué se hace con ellos una vez termina el programa?

Pues bien, el vasco ha terminado poniendo fin a todo tipo de teorías, revelando que es lo que ocurre con sus elaboraciones una vez finaliza su sección.

¿Dónde va a parar la comida?

Cristina Pardo era la encargada de preguntarle por el destino de todas esas recetas al chef en 'Liarla Pardo'. "Hay una leyenda urbana que dice que cuando terminas de cocinar los trabajadores se comen la comida que haces", comentaba la periodista.

Tras escuchar la pregunta que le hacía, Arguiñano no podía evitar reírse. "A partir de la una y media hay sonido de sables, de las cuchillas y los tenedores", indicaba el chef. De esta manera, daba a entender de que efectivamente era el equipo del programa el que terminaba degustando los platos.

"Ya sabéis que no se tira nada chavales. Aquí se come todo, todo y rico, rico", apuntaba en otro de sus programas. Eso sí, el Arguiñano también ha admitido que el equipo tiene totalmente prohibido tocar la comida hasta que la cámara no esté apagada.