Karlos Arguiñano en “Liarla Pardo”: “Los políticos son unos zoquetes”

Cristina Pardo le ha hecho una entrevista al cocinero Karlos Arguiñano por el estreno hoy de la nueva temporada de su espacio culinario en Antena 3, “Cocina abierta con Karlos Arguiñano”. Durante el programa, la presentadora le ha preguntado por el tema de la pandemia y concretamente el papel de nuestros políticos y se ha llevado una sorpresa con la respuesta.

"“Son unos zoquetes. Si no se unen en este caso, ¿cuándo se van a unir? Están para dirigir un país, pero no son capaces ni de dirigir lo suyo. ¿Cómo van a dirigir un país si no controlan lo tuyo? Ya ves las traiciones que tienen entre ellos todo el rato”, l e ha espetado el chef a Pardo. También ha aprovechado para explicar que cree que son muy listos para lo que quieren y que bien se organizan con el tema del dinero porque “cuando se retiran siguen cobrando. Lo tienen todo muy bien organizado”.

El chef ha recordado también las palabras de su padre sobre la política: “Decía que no le importaba que los políticos se subieran el sueldo, pero que le subieran a él lo mismo. Y tenía razón”.