laSexta estrena ‘Cazadores de imágenes’, su nuevo formato de aventuras con Gotzon Mantuliz

laSexta se adentra en el terreno de la aventura y la naturaleza con el estreno de ‘Cazadores de imágenes’, su nuevo formato conducido por el fotógrafo y explorador Gotzon Mantuliz. El programa, producido por Atresmedia en colaboración con ‘7 y acción’, llegará muy pronto al prime time de la cadena y promete ofrecer una experiencia televisiva única, en la que se mezclan emoción, belleza y respeto por el entorno natural.

En cada entrega, Gotzon Mantuliz recorrerá paisajes espectaculares de todo el planeta acompañado por un invitado famoso para vivir una expedición irrepetible. Juntos deberán enfrentarse a la naturaleza en estado puro, combinando observación, paciencia y esfuerzo para lograr un objetivo común: capturar una fotografía única de un animal emblemático.

El formato constará de seis episodios, cada uno dedicado a una especie diferente, desde el tiburón tigre en las Maldivas hasta la anaconda en Brasil. El viaje llevará al equipo a lugares como Uganda, Alaska o España, en una travesía que pondrá a prueba su resistencia física y emocional. La recompensa final será la publicación de la imagen en la revista National Geographic, un reconocimiento al trabajo y la pericia de los protagonistas.

Cada capítulo contará con la participación de un invitado distinto que acompañará a Mantuliz en su aventura. Entre los nombres confirmados se encuentran Silvia Abril, Arturo Valls, Mamen Mendizábal, Mario Vaquerizo, Patricia Conde y Miguel Ángel Muñoz, que se embarcarán en experiencias extremas adaptadas a cada entorno. Así, Valls se adentrará en los bosques españoles para retratar al lince ibérico, Mendizábal viajará a Maldivas para encontrarse con el tiburón toro, y Abril buceará en Baja California entre mantas móbulas.

En el primer programa, Silvia Abril acompañará a Gotzon Mantuliz a Baja California Sur, en México, para capturar la imagen de la migración de las móbulas en el mar de Cortés, conocido por Jacques Cousteau como “el acuario del mundo”. Una expedición tan espectacular como arriesgada que marcará el inicio de esta aventura televisiva.

Más allá del desafío fotográfico, ‘Cazadores de imágenes’ mostrará también el lado más humano y emocional de sus protagonistas. A lo largo de cada viaje, Mantuliz y su acompañante compartirán momentos de convivencia, conversación y reflexión, revelando sus miedos, inquietudes y admiración por la naturaleza.