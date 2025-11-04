'De Viernes' suelta la bomba y traerá de vuelta a Telecinco a un Kiko Rivera dispuesto a confesar todo

En la misma semana en la que Irene Rosales ha concedido su primera entrevista en televisión tras la separación de Kiko Rivera, 'De Viernes' ha movido ficha y el próximo viernes 7 de noviembre entrevistará al hijo de Isabel Pantoja a partir de las 22:00 horas en Telecinco.

El presentador Santi Acosta será quien acuda hasta la casa de Paquirrín, tal y como se ha visto en el adelanto que ha publicado Mediaset. De esta forma, el Dj está dispuesto a hablar por primera vez en la pequeña pantalla después de 11 años de relación con Irene Rosales.

En la entrevista se sincerará y contará qué ha sido lo más difícil de estos últimos años: "Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana...", serán algunos de los temas a tratar. Lo que está claro es que con su "confesión", las dos versiones de la pareja saldrán a la luz.

Kiko Rivera ha reconocido que ha sido infiel a su mujer en muchas ocasiones, echando la culpa a sus adicciones. De hecho, a los diez meses de relación con la sevillana, fue pillado con otra. Ante estos hechos, Rosales admitió este lunes en 'Y ahora Sonsoles' que no sabía cómo había hecho para perdonarle.

"Es verdad que soy una persona que soluciona el problema en el momento, perdono en el momento y olvido. Si yo no perdono y olvido en el momento, obviamente yo no podría haber seguido. De hecho, te he dicho durante el vídeo que no me acuerdo ni de la mitad. Es que soy una persona que, si se soluciona, lo borro", admitió durante la entrevista con Sonsoles Ónega.