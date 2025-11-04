Rubén Torres tiene claro cómo va a gastar el dinero ganado en 'Supervivientes All Stars'

El ganador, junto a los demás finalistas de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', está volviendo progresivamente a su vida cotidiana, adaptándose nuevamente a las comodidades. Todo ello después de haber pasado 56 días en la isla de Honduras y en la que ha sido la temporada más dura e intensa del formato debido a la época del año escogida. Tras una emocionante gala final, el bombero y tatuador Rubén Torres se convirtió en el campeón, ganándose el derecho a recibir los 50.000 euros del premio, que ya sabe en qué gastar.

Tal y como ha comentado el de Barcelona en sus primeras entrevistas para los canales de Mediaset, la primera cosa que hará, después de tener que destinar a Hacienda unos 35.700 euros, será compartir parte del dinero a realizar un viaje con su pareja, Laura Cantizano, que en palabras suyas, "se lo ha ganado", aunque no ha desvelado cuál será el destino elegido. Por otro lado, el resto del premio lo utilizará para comprarse un piso, para el que lleva tiempo ahorrando y que finalmente se podrá permitir.

Rubén Torres se dio a conocer en el mundo de la televisión tras su participación en 'Falso Amor', pero su salto a la fama llegó con su segundo puesto en 'Supervivientes 2024' y su participación como tentador VIP en 'La isla de las tentaciones', donde hizo 'match' con Bayan Al Masri, aunque después encontraría el amor en su actual pareja.

Tras aterrizar en España, el concursante del reality de Telecinco afirmaba que todavía seguía sin creerse que el público le hubiera proclamado como el ganador de esta edición, comentando lo impactante que ha sido regresar a casa: "Lo impresionante que es pasar de estar en playa a llegar aquí y de golpe ver a la gente, el público gritando tu nombre...Brutal".

A pesar de su intensa y reciente vida en los Cayos Cochinos, los realities no han logrado separarle ni un ápice de su verdadera profesión como bombero en la ciudad condal. Apenas unos pocos días después de su regreso triunfal a casa tras la aventura caribeña, Torres no ha dudado en volver a enfundarse su uniforme de trabajo. Sin ir más lejos, el catalán ha compartido una foto en sus redes sociales asegurando a sus miles de seguidores que lo echaba de menos.