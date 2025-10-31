Noemí Galera estalla contra Guille Toledano por su "falta de motivación" en 'OT 2025'

'OT 2025' ha llegado a su ecuador y, de los 16 concursantes definitivos que entraron hace más de un mes en la Academia, cinco de ellos han tenido que decir adiós, dejando un vacío en el resto de "triunfitos" que están experimentando lo duro del concurso.

Y a uno de los que más les está afectando la experiencia es a Guille Toledano, que hace unos días ya había tenido una charla fuera de cámaras con la directora, Noemí Galera, y este jueves ha vuelto a ser reprendido por su actitud.

La responsable de la Academia pidió hablar a solas con el joven artista, al que veía "sin motivación y sin ganas de estar". El de Guadalajara admitía que no sabía lo que le pasaba, que todo estaba en su cabeza y que era algo que había ido "cuesta abajo" después de que las personas que consideraba importantes para él se hubieran ido.

Ante estas palabras, Noemí le advertía que no podía seguir así porque con su actitud estaba "arrastrando en el ánimo" a su compañera Lucía. "Tenéis mucho tiempo libre para estar pensando. Cuando salgas de aquí, te darás cuenta de que has perdido el tiempo de una manera que flipas", le aseguró, intentando que cambiara su forma de vivir el día a día en el programa.

Noemí no se mordió la lengua y le hizo ver que había "dos personas nominadas" con unas ganas inmensas de continuar en el programa, mientras que él estaba "como alma en pena" diciendo que no tiene motivación o está bloqueado. "¡Estoy de los bloqueos hasta más arriba ya! Hay muchos bloqueos que no tienen que ver con el puñetero programa y yo no los puedo solucionar", admitía la directora.

Tras pedirle que confiara más en él, la productora de televisión le aconsejó escribir en una libreta lo que le pasaba porque "a lo mejor de ahí salen letras estupendas", además de pedirle que se centrara en lo que estaba haciendo y olvidarse "de lo que pasa fuera".

En ese sentido, la catalana destacó que tenía mucho ego: "Una persona que dice 'yo soy muy buen intérprete', 'yo me lo curro mucho', 'a mí no me van a poder nominar', te pueden nominar en cualquier momento… Eso no es de tener ego, eso es de estar encantado de conocerte. Te miras mucho el ombligo, eso es tener ego. Pero no eres el único en el mundo, hay millones de personas que son donantes de ego y no está ni bien ni mal".