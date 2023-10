La lección de periodismo de Carlos Alsina en 'Espejo Público': "Los términos son muy importantes"

El director y presentador del programa 'Más de Uno' en Onda Cero, Carlos Alsina, intervino esta mañana en 'Espejo Público', el magacín matinal conducido por Susanna Griso en Antena 3.

Ambos periodistas debatieron cuál era la terminología más adecuada para referirse al conflicto entre el grupo terrorista Hamás y el estado de Israel, y, a raíz de esto, discutieron la importancia de los términos, algo que a juicio de Griso "es una frivolidad".

"No te lo tomes a mal, pero es una frivolidad que estemos discutiendo si esto es un ataque terrorista o una guerra", replicaba la presentadora de 'Espejo Público' al comentario de Alsina en el que se negaba a hablar de guerra "todavía".

Para Griso, "más allá de los términos que empleemos, que haya 900 civiles fallecidos en la franja de Gaza es una barbaridad". Alsina le corrigió poniendo como ejemplo de la relevancia de la terminología que "para empezar, no hay 900 personas fallecidas, hay 900 personas asesinadas".

"A mí me parece que los términos son muy importantes: no me parece que sea una frivolidad", expresaba el periodista de Onda Cero. Y justificaba su negativa a llamar guerra al conflicto argumentando que "Hamás no es el ejército de Palestina. Palestina tiene una autoridad nacional. Si Irán acaba entrando en este conflicto armado, entonces sí tenemos una guerra entre dos naciones con sus fuerzas armadas, su ejército y su armamento atómico".