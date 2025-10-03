Leire Martínez confiesa su romance secreto durante 'Factor X': "Me escapaba por la ventana"

Leire Martínez está viviendo un momento especial como jurado de 'OT 2025', donde la cantante se ha reencontrado con la esencia de los talent shows que tanto marcaron su vida. Y es que antes de convertirse en la voz de La Oreja de Van Gogh, la donostiarra participó en 'Factor X' en 2007, un programa que le cambió el destino y que ahora vuelve a estar muy presente en su memoria.

En una entrevista para el espacio 'Ni tan bien', de Carolina Iglesias en la Cadena SER, Leire sorprendió al contar una de las anécdotas más divertidas y personales de aquella etapa: mantuvo un romance con un miembro de producción del programa. "Me lié con uno de producción del programa y por las noches me escapaba por la ventana de mi habitación", confesó entre risas.

La cantante recordó que durante su participación vivía "en un chalecito en La Moraleja" junto al resto de concursantes. A diferencia de lo que ocurre en 'Operación Triunfo', en 'Factor X' no había cámaras grabando las 24 horas, lo que facilitaba que surgieran situaciones inesperadas. "Cuando llegaba el equipo yo le veía llegar. Pero por las noches había gente de producción para controlar que aquello no fuera... lo que era. Es que había menores. Angy tenía 16 años. Por eso había que vigilarlo todo. Pero era mucho más fácil pues... divertirte. Dejémoslo ahí", añadió entre carcajadas.

Aquella historia la vivió, en sus propias palabras, "como una adolescente total". Además, contó que su compañera Yolanda, la mayor de su edición, la animaba en cada escapada: "Yo le decía 'Yolanda, que me voy', y ella, que me llamaba Amparo, me respondía 'Amparo, disfruta, disfruta'". Y Leire disfrutó. Tanto que siguió con aquel chico después de abandonar el concurso, que duró un mes y tuvo ocho galas, aunque su relación acabó poco después.

Con la sinceridad que la caracteriza, Leire reconoció que no estuvo a la altura: "Duró un poquito más de que saliera, lo que pasa es que yo salí y el gestionar la salida para mí fue un poco de locos. El pobrecito me quería mucho y yo no fui todo lo buena que tendría que haber sido con él, porque se merecía lo mejor y yo no tuve la capacidad de dárselo en ese momento". Aun así, aseguró que hoy siguen siendo muy amigos: "Es muy guay. Es un tío estupendo".

Más allá de la anécdota sentimental, la cantante también reflexionó sobre las diferencias entre aquella experiencia y la que ahora observa desde el jurado de 'OT'. Para ella, el "pequeño matiz" que separa ambos formatos es la influencia de las redes sociales: "En aquella época el mundo de las redes existía, pero no tenía la fuerza que tiene ahora. Hoy llegan con un máster en muchas cosas. Vienen superpreparados a nivel vocal, de danza, de expresión corporal y también en redes".

Y concluyó: "En mi época eso ni lo pensabas. Solo pensabas en cómo te iba a cambiar la vida estar ahí, porque sabías que la televisión te podía cambiar el destino. Quizá por eso nosotros lo disfrutamos con más relajación".