Louis Tomlinson y Zayn Malik, de gira por EE.UU. en una docu-serie que explorará su pasado en One Direction

Netflix ha dado luz verde a un proyecto que promete emocionar a los fans de One Direction: Louis Tomlinson y Zayn Malik se han embarcado en un roadtrip por Estados Unidos que será narrado en formato docu-serie. El rodaje ya ha comenzado y, según confirma Deadline, el programa mostrará no solo el recorrido de ambos artistas, sino también reflexiones personales sobre su trayectoria musical y su amistad.

Uno de los temas centrales será la trágica muerte de Liam Payne en 2024, que marcó profundamente a sus antiguos compañeros. El artista falleció en Buenos Aires a los 31 años tras caer de la ventana de un hotel. Su funeral consiguió reunir a todos los miembros de One Direction por primera vez desde la separación en 2016, un reencuentro cargado de emociones que ahora tendrá eco en la producción de Netflix.

El proyecto está dirigido por Nicola Marsh, conocida por documentales como 'Child Star' y 'Stay on Board: The Leo Baker Story', mientras que la producción corre a cargo de Campfire Studios, responsables de títulos como 'Smartless: On the Road'. Los productores ejecutivos serán Ross Dinerstein y Rebecca Evans, con un estreno previsto para 2026.

Aunque la docu-serie contará con Tomlinson y Malik como protagonistas, los otros dos exintegrantes de la banda, Harry Styles y Niall Horan, no están involucrados en el proyecto. Aun así, el interés es enorme, ya que supone el primer gran reencuentro televisivo de dos de los ex One Direction tras la disolución del grupo.

Formada en 2010 en el marco del talent show británico 'The X Factor', One Direction se convirtió en uno de los fenómenos musicales más grandes de la década, vendiendo millones de discos y generando una de las fanbases más fieles del pop. En 2015, Zayn Malik decidió abandonar el grupo, y un año más tarde la banda anunció su separación definitiva. Desde entonces, cada miembro ha desarrollado su propia carrera en solitario.