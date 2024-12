Leire Martínez regresa a la pequeña pantalla con la emisión de las Campanadas

Con Cristina Pedroche junto a Alberto Chicote en Antena 3, Lola Lolita de preúvas con Neox y Miguel Lago en la televisión pública madrileña, Leire Mertínez se une a la fiebre de Nochevieja y será una de las caras visibles de la televisión vasca, compartiendo escenario con la periodista y presentadora África Baeta, debutando así en las Campanadas en el canal EITB2.

Así serán las campanadas en el País Vasco

La cadena pública de televisión del país ha confirmado cómo será este año la celebración de las campanadas en sus distintos canales de televisión. En la principal cadena, EITB1, los encargados son Ilaski Serrano y Julen Telleria, con Íñigo Agirre viviendo el ambiente en plena Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz. Para la segunda cadena, tendremos a Leire Martínez junto a África Baeta como dúo protagonista, con Txurru entre los habitantes vascos y vascas que decidan acceder a la Plaza Nueva para recibir un nuevo año, lleno de cambios para la cantante tras su salida de "La Oreja de Van Gogh". Además, conocemos quién ha diseñado el vestido de la vocalista nacida en San Sebastián. Será la estilista Yolanda Torres, que debuta como colaboradora de vestuario de la televisión pública vasca para este tipo de acontecimientos. EITB tiene previsto culminar su evento con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales, seguido de una despedida conjunta protagonizada por sus presentadores. La celebración contará además con la actuación musical de una reconocida banda vasca, cuyo nombre, por el momento, se mantiene en secreto, añadiendo un toque de misterio y expectación al cierre de la jornada.

Tiene experiencia en la pequeña pantalla

Esta no es la primera experiencia televisiva de la cantante vasca. La intérprete de San Sebastián fue una de las concursantes de la primera edición del mítico concurso británico creado y producido por Simon Cowell, que aterrizó en España en el año 2007 con Nuria Roca como maestra de ceremonias del concurso que se emitía en Cuatro, "Factor X". Leire popularizó su figura gracias a grandes interpretaciones, versionando temas como "Me voy" de Julieta Venegas, "Left Outside Alone" de Anastacia, "Be My Baby" de Vanessa Paradis o "All Around The World" de Lisa Stansfield. Leire fue la sexta eliminada de una edición que catapultó a María Villalón como vencedora, aunque el futuro le deparaba una grata sorpresa a la donostiarra, con la llegada de la oferta de "La Oreja de Van Gogh".

Además de "Factor X", Leire ha estado relacionada en más proyectos audiovisuales, como la serie de Disney Channel "La Gira", en la cual se interpretaba a ella misma y como Alicia Koplowitz en varios capítulos del telefilme de Telecinco "La Duquesa". También puso voz junto a David DeMaría a la canción principal de "Ochos apellidos Vascos", "No te marches jamás", tema nominado en la 29.ª edición de los Premios Goya como mejor canción original, pero que no alcanzó con el galardón. Por último, en Mediaset charló en el producto audiovisual "Me quedo conmigo" semanas después de su ruptura con "La Oreja de Van Gogh".