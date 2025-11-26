Leo Harlem explica en 'Y ahora Sonsoles' los motivos de su retirada: “Necesito parar”

Leo Harlem visitó este martes el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde charló con Sonsoles Ónega sobre su nueva película 'Coartadas' y, especialmente, sobre la retirada que anunció hace unas semanas en 'El Hormiguero'. El humorista, que acumula más de 23 años de carrera en el mundo del espectáculo, explicó con absoluta sinceridad los motivos que le han llevado a tomar la decisión de bajar el ritmo. "Necesito parar", aseguró.

Harlem reveló que su vida profesional ha sido durante años un frenesí constante, marcado por rodajes, funciones de teatro y viajes sin descanso. "Hemos estado rodando una película y yo estaba de lunes a jueves en Canarias, el fin de semana venía a la Península para dobles funciones en teatro... Ha habido una temporada en la que he estado 60 días sin descansar ni uno", contó ante la presentadora. A ese ritmo imparable se sumaban vuelos, trenes, traslados y rodajes nocturnos: un estilo de vida que, confesó, ha tenido un impacto evidente en su bienestar.

Con la mirada puesta en 2026, el cómico adelantó que entonces se centrará únicamente en un proyecto: sus 'Leo Talks' en Movistar Plus+. El resto del tiempo quiere dedicarlo a vivir con más calma, a disfrutar de su pareja —que reside en Valladolid— y a reconectar con sus aficiones, como la pintura o la escritura. "Tener tiempo para uno también es muy importante. Hay que disfrutar del tiempo", reivindicó en tono reflexivo.

Harlem también destacó la importancia de dejar paso a la gente joven y de valorar una etapa vital marcada por la tranquilidad: "Estamos en una edad muy buena y hay que dejar hueco a los que vienen con mucha fuerza y con el pelo más negro que yo", bromeó. Asimismo, confesó su deseo de volver a recorrer España sin prisas, disfrutando realmente de las ciudades en las que tantas veces solo ha estado de paso para actuar.

El cómico reconoció que su decisión está motivada no solo por el cansancio acumulado, sino también por la necesidad de estar más cerca de su familia: "Hace falta estar un tiempo más tranquilo. Mi madre es relativamente joven, pero hay que estar. Es otro momento, y estoy en una fase muy buena", sentenció.