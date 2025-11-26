Jeremy Allen White adelanta cuándo comenzará el rodaje de la temporada 5 de ‘The Bear’

Jeremy Allen White ha confirmado que la temporada 5 de ‘The Bear’ comenzará su rodaje el 5 de enero, apenas pasada la resaca navideña. El actor, que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión reciente gracias a su papel como Carmen “Carmy” Berzatto, explicó que afronta la nueva tanda de episodios con una mezcla de presión y compromiso creativo.

White reconoció que, tras su larga etapa en 'Shameless', aprendió lo fácil que puede resultar caer en la comodidad cuando una serie se prolonga durante años. Por ello, asegura que con ‘The Bear’ mantiene una exigencia distinta: “Es importante no sentir nunca que ya lo tienes todo hecho”, señaló. El intérprete afirma que su responsabilidad con la serie es mayor, no solo por el peso del personaje, sino por la relación profesional y personal que tiene con Christopher Storer, creador de la ficción.

El actor insistió en que no quiere repetirse ni perder la conexión con Carmy: “Debe ser siempre una búsqueda; no puedes irte a casa pensando que ya lo tienes”, explicó. En su opinión, esa actitud es esencial para evitar la desconexión que reconoce haber experimentado en algunas temporadas de su anterior serie.