Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross formarán el jurado de ‘Top Chef: dulces y famosos’

'Top Chef: dulces y famosos' ya ha comenzado sus grabaciones y lo hace con un jurado de excepción formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross, tres nombres imprescindibles en el panorama gastronómico y pastelero internacional. RTVE reúne así a un trío de expertos cuyo criterio marcará el nivel técnico y creativo de esta nueva edición del talent de repostería.

El chef Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación, aportará una visión técnica y vanguardista, guiando a los aspirantes en la ejecución de postres complejos y en la búsqueda de la excelencia. Por su parte, Eva Arguiñano, una de las figuras más queridas de la televisión culinaria, será la encargada de transmitir cercanía, didáctica y el dominio que ha demostrado durante décadas como jefa de repostería. Su experiencia y capacidad pedagógica marcarán el ritmo de las valoraciones más dulces del programa.

El jurado lo completa el prestigioso pastelero argentino Osvaldo Gross, maestro internacional y referente absoluto en el arte de la pastelería. Su rigor técnico y su mirada detallista elevarán el nivel competitivo, garantizando evaluaciones precisas y un estándar profesional a la altura del formato.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, 'Top Chef: dulces y famosos' contará con 12 concursantes famosos: Luis Merlo, Belén Esteban, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández, que se enfrentarán a desafíos de repostería clásicos y contemporáneos bajo la atenta supervisión de este panel de expertos. Con este jurado, el talent culinario apuesta por combinar espectáculo televisivo con auténtica excelencia pastelera.