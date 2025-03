"Lucho por volver a caminar": Cisco García emociona a todos con su historia de superación

El programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 ha recibido este viernes a un invitado muy especial que ha conmovido al público con su historia de resiliencia y determinación. Cisco García, deportista paralímpico, ha compartido su experiencia de vida tras el accidente que, en 2015, cambió su destino para siempre.

Antes del incidente, Cisco tenía una prometedora carrera como abogado, pero su vida dio un giro inesperado mientras practicaba snowboard en Austria. Un mal salto le provocó una lesión medular que lo dejó parapléjico. "El dolor pasó a un segundo plano cuando vi que no me podía mover, me hundí. Drama absoluto", ha confesado durante la entrevista con Sonsoles Ónega. Sin embargo, su mayor preocupación no era él mismo, sino el impacto que la situación tendría en sus seres queridos. "Lo que más pena me daba era por mi padre", ha recordado emocionado.

Con el tiempo, su familia vio cómo afrontaba la adversidad con valentía y terminó convirtiéndose en su mayor apoyo. "Mis padres luego vieron que con el tiempo lo llevaba bien y yo creo que están muy orgullosos de eso", ha explicado. Uno de los pilares fundamentales en su proceso de adaptación ha sido Raquel, su esposa y madre de sus dos hijos. Cuando ocurrió el accidente, apenas llevaban un año y medio de relación, y muchos pensaron que ella se alejaría. Sin embargo, Cisco nunca tuvo esa duda: "Ella me lo hizo parecer todo muy normal", ha afirmado, destacando la importancia de su presencia en cada etapa de su nueva vida.

'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

A partir de ese momento, el tenis en silla de ruedas se ha convirtió en su gran pasión y en la clave de su reinvención. "Me centré en el tenis, en conferencias que doy por toda España y en redes sociales, que me gustan mucho. Es lo mejor que me ha traído la lesión", ha explicado el deportista en el programa vespertino de Atresmedia. A través de charlas motivacionales y su actividad en redes, ha encontrado una forma de inspirar a otras personas, mostrando su día a día y derribando prejuicios sobre la discapacidad. No obstante, Cisco ha dejado claro que no quiere que su historia sea vista como un cuento de hadas ni que se idealice su situación. "Yo era más feliz antes de estar en silla, que no se romantice", ha advertido, subrayando que, aunque ha logrado construir una nueva vida llena de éxitos, el accidente fue un duro golpe del que ha tenido que reponerse con esfuerzo.

Hoy, Cisco García es un referente en el mundo del deporte y un ejemplo de lucha. Su historia demuestra que, ante la adversidad, se pueden encontrar nuevos caminos, pero siempre sin perder de vista la realidad. Su segunda vida, como él mismo la llama, está marcada por la valentía, la perseverancia y el amor de quienes lo rodean.