Manel Fuentes, en shock: una concursante se parece mucho a un miembro de la familia real

Un día más, el concurso 'Atrapa un millón' nos deja grandes momentos y situaciones más que sorprendentes. En esta ocasión, el programa de Antena 3 comenzaba con la participación de dos amigas (Toñi y Ana) que acudían al programa con la intención de llevarse el máximo dinero posible "para poder cambiar el coche y darse algún que otro capricho si la cifra final supera sus expectativas".

Es sí, ya en la primera pregunta estuvieron a punto de perder todo el dinero. Y es que su apuesta por un nombre de una especie de roedor, parecido a Chiquito de la Calzada ("ratoncito de gromenauer"), les hizo dudar mucho. Finalmente, gracias a haber dividido algo de dinero "sólo" perdieron 725.000 euros. Por tanto, su concurso ya quedó muy condicionado. De hecho, tras su acierto en la tercera pregunta, decidieron plantarse "sin dudarlo" y obtuvieron un total de 50.000 euros.

Un parecido razonable

Tras este inicio espectacular, el presentador del concurso, Manel Fuentes, vivió uno de los momentos más inesperados y sorprendentes de su trayectoria profesional. Como es habitual, dio paso a los siguientes participantes. En este caso, eran un padre y su hija (Alberto y Amaya). Hasta ahí, todo normal. Lo que pasa es que la cara de ella le resultó muy familiar.

En las presentaciones, ella comentó que tiene 20 años y es de Madrid. Tras las palabras de su padre, Manel Fuentes comentaba lo siguiente: "Oye, ¿te han dicho alguna vez que te parece a la Infanta Leonor. Por un momento, he pensado: ¿Hemos hecho bien el protocolo?". A lo que Amaya, sorprendida y entre risas, respondía: "No me lo habían dicho nunca. Me lo han comentado aquí varias personas. Debo parecerme. Es un honor, vamos".

Sin mucha fortuna

Igual que las primeras concursantes, Amaya y Alberto consiguieron llegar hasta la tercera pregunta del programa. Tras dos primeras rondas sencillas, en las que ambos estuvieron de acuerdo de manera rápida, todo se complicó en la siguiente. "¿Qué hace el canguro rojo para combatir el calor?", fue la pregunta que les condenó. Padre e hija estaban convencidos de que "era revolcarse en barro", pero, por si acaso, dejaron un poco de dinero en otras dos casillas.

"Habéis apretado mucho por revolcarse en el barro", les dijo el presentador. A lo que Alberto dio su versión y una explicación más detallada del motivo por el que habían repartido así el dinero. Parecían muy convencidos y seguros con su respuesta. "Me duele en el alma", fue la respuesta de Amaya tras ver caer los 650.000 euros que habían puesto en su opción más plausible. Por tanto, tuvieron que continuar su participación con 50.000 euros, lo que les dejaba un escenario complejo y, finalmente, se fueron sin dinero del programa.