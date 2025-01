'Y ahora Sonsoles' vive su momento más viral en plena cobertura de la borrasca Herminia: "Tengo el pelo de Playmobil"

El programa líder de la tardes, 'Y ahora Sonsoles', lo ha vuelto a hacer. El espacio de Antena 3 ha combinado información y humor en un episodio que rápidamente se ha hecho viral. Mientras Sonsoles Ónega y sus colaboradores abordaban la complicada situación climática provocada por la borrasca Herminia, las intervenciones de sus reporteros desde distintas localidades afectadas han dejado momentos tanto impactantes como hilarantes.

Con 16 comunidades en alerta, Herminia ha dejado estragos a su paso. En A Coruña, la reportera Pepa Romero ha enfrentado rachas de viento que alcanzaron los 100 kilómetros por hora, lo que incluso ha provocado que paraguas se haya roto en plena conexión. Además, la reportera ha alertado sobre olas de hasta 12 metros en la playa de Riazor, donde la ciudad permanece en alerta roja. En Almería, Eva Ramos ha informado sobre la caída de un árbol de 20 años sobre un coche en una de las principales calles. "El árbol pesa cinco toneladas, y los operarios llevan desde las dos de la tarde intentando retirarlo", ha explicado la reportera mientras describía la complejidad del trabajo.

Por su parte, en Salamanca, Cristina Rusiñol ha conectado desde el Puente del Congosto, donde el caudal del río preocupa a los vecinos. Gregorio, un vecino de 83 años, ha explicado que las lluvias intensas y el granizo habían sorprendido a todos. "Parecía un invierno seco, pero nos está cayendo la del pulpo", ha comentado con resignación. Sin embargo, el momento más destacado de la tarde ha ocurrido en Noia, La Coruña. Rubén García Resino, otro de los reporteros, ha informado sobre los daños causados por el viento, incluyendo el desprendimiento parcial del techo de un pabellón municipal. Montse, una vecina de la zona, ha relatado cómo las fuertes rachas habían dañado incluso el mobiliario de su cafetería.

En medio de esta conexión, Rubén ha bromeado sobre su apariencia: "Con este viento se mueve todo, aunque en mi pelo no lo vais a notar porque tengo pelo de Playmobil". Sonsoles Ónega no ha dejado pasar el comentario y ha aprovechado para generar uno de los momentos más divertidos del programa. "¿A qué te refieres con pelo de Playmobil?", ha preguntado Sonsoles entre risas. Rubén ha respondido: "A que me levanto igual que me acuesto. No se me mueve el pelo". Entre bromas sobre la textura de su cabello, el reportero ha terminado inclinando la cabeza para mostrarlo a las cámaras. "Ahora ya sabemos perfectamente qué es el pelo de Playmobil", ha concluido Sonsoles, provocando carcajadas en plató de Atresmedia y entre los espectadores.