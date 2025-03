Marina Rivers revela el motivo por el cuál Pelayo la tomó con ella en 'MasterChef'

Carolina Iglesias y Victoria Martín son las presentadoras de 'Estirando el chiclé', el pódcast galardonado en más de una ocasión con el premio Ondas y que actualmente se puede disfrutar en Movistar Plus+. Hace unas semanas tuvieron como invitada a Marina Rivers, influencer y ahora colaboradora televisiva en 'Todo es mentira' de Mediaset. Esta no es su primera experiencia televisiva de la joven, ya que fue segunda en la última edición Celebrity de 'MasterChef' y de su experiencia habló en durante la entrevista, destacando su polémica con Pelayo Díaz, explicando cuál cree ella que era el motivo por el cual el diseñador asturiano la tomó con Marina durante el certamen de cocina más famoso del ente público.

La edad, clave en la discusión

Marina Rivers ha hablado sobre su experiencia en 'MasterChef Celebrity', revelando que su paso por el programa no fue fácil debido al trato recibido por algunos compañeros, en especial Pelayo Díaz. En una conversación con Carolina Iglesias y Victoria Martín, las presentadoras mencionaron que Pelayo es un “archienemigo” y que no lo aguantan, a lo que Marina coincidió en que su actitud hacia ella fue difícil. “Me lo hacían saber todo el tiempo, que yo era la que menos idea tenía”, explicó Rivers, señalando que sentía que algunos participantes no la acogieron bien por su juventud y falta de experiencia en televisión. También describió la presión extrema del concurso: “MasterChef es lo más heavy que puedes hacer en televisión, una exposición de cojones”.

Marina Rivers, la concursante más joven en la historia del programa, considera que su protagonismo pudo haber molestado a algunos compañeros, especialmente a Pelayo. “Creo que a esta persona le molestó mucho que me dieran ese protagonismo por ser joven, porque en realidad no lo es”, comentó, sugiriendo que la diferencia de edad generó cierta incomodidad. La influencer también explicó que la dinámica del programa enfatizaba su papel como la novata del grupo, pidiéndole constantemente que dijera palabras o reaccionara de cierta manera. A pesar de las dificultades, reconoció que la experiencia fue un reto que le permitió crecer, aunque no dejó de evidenciar el trato desigual que recibió en el concurso.