'Más Vale Tarde' evidencia el montaje del despido en Miss Perú

Durante esta semana el programa 'Sábado con Andrés' (el Jorge Javier de Los Andes) ha generado gran atención a nivel mundial debido a la actitud de su presentador durante la elección de Miss Perú. En un momento impactante, el conductor no dudó en despedir en vivo y de manera grosera al productor del programa por un error en una de las preguntas. Sin embargo, todo parece indicar que se trató de un montaje burdo, como ha revelado el equipo de 'Más vale tarde', donde Cristina Pardo ha sido implacable con el mencionado suceso.

En el video viral, Andrés Hurtado interrumpe el programa al darse cuenta de un error en una de sus tarjetas, donde se lee "medio" en lugar de "miedo" en una pregunta dirigida a una de las candidatas. Con indignación, el presentador se acerca al productor para exponer su incompetencia y dejarlo en evidencia, culminando con su despido inmediato.

El revuelo causado en nuestro país, incluso haciéndose eco en programas como 'Todo es mentira' o 'Sálvame', no tardó en revelar la verdad detrás de esta secuencia. María Lamela, en su sección de 'MVT' 'Reenviado muchas veces', desmontó el engaño al mostrar una secuencia muy similar de la elección del año anterior, donde Hurtado también paralizó el programa para despedir a un productor, quien aparentemente es la misma persona que protagoniza el incidente actual. En el video, se ve a Andrés cantando frente a las concursantes, pero al escuchar risas durante la emisión, se dirige molesto hacia su productor reprochando su actitud y solicitando su retiro.

Ante las similitudes entre ambos incidentes, Cristina Pardo fue contundente al afirmar que no le interesaba el mencionado presentador y que creía que todo era un montaje. "No me importa en absoluto este individuo. Creo que todo es una farsa", concluyó la presentadora, desacreditando al mediático comunicador. Iñaki López también añadió con sarcasmo: "Qué mala suerte tiene este productor, debe ser el más despedido de la historia". Además, señaló que era la misma persona y que creía que esta estrategia había sido planificada debido al aumento en la audiencia que tuvo el programa el año anterior.