Massiel, entre lágrimas al relatar su lucha contra el cáncer: "No se lo llegué a contar"

Massiel se ha roto por completo en 'Y ahora Sonsoles' al hablar sobre su enfermedad, un cáncer de pulmón con el que fue diagnosticada a principios de año. De hecho, justo en 2024 la artista perdía a su hermano Emilio por culpa de la misma enfermedad, lo que fue uno de los peores golpes de su vida. Así, la interprete del inolvidable 'La la la' en Eurovisión se ha visto incapaz de controlar las lágrimas.

"La quimioterapia es una putada muy grande"

Tal y como le ha confesado a Sonsoles Ónega, quiso llevar su enfermedad con una gran discreción, sobre todo para proteger a su hermano. "Nunca llegué a contárselo porque él se estaba muriendo de cáncer", asegura. Además, este no es el único bache que ha sufrido en su salud, ya que tuvo que hacer frente a una ceguera e incluso a un atropello en pleno proceso de quimioterapia. "Es una putada muy grande", ha dicho al respecto. "Y sobreviví, pero el 29 de noviembre, cuando salía del fisio y quise ir a la Iglesia, un chico que iba marcha atrás me atropelló".

Es más, este último incidente fue uno de los que más le han marcado. "Me tuvieron que operar media cara, parecía un monstruo", asegura. Pese a ello, Massiel nunca ha perdido su peculiar sentido del humor y esa simpatía que la caracterizan. "Entonces, justo cuando dije que no me podía pasar más, va y viene el apagón", ha bromeado. "Además, me pilló en casa sola, ya maquillada y lista para venir al programa".