“Masterchef 12”: Octavo expulsado en una gala llena de sorpresas y castigos

Infinidad de sorpresas en una nueva gala más de “Masterchef 12”, que vivió otro adiós importante. Además, conocimos a uno de los hijos de los jueces y vivimos “una de las peores pruebas de la historia del concurso”.

Éxito en redes sociales

La velada comenzó con un reto intrigante. Los concursantes se encontraron con nuevas cajas misteriosas que contenían nueve recipientes. Cada uno debía preparar nueve tapas utilizando al menos tres técnicas culinarias: adobado, curado y marinado. La primera gran sorpresa de la noche llegó cuando los jueces anunciaron que cada concursante debía hacer la compra para uno de sus compañeros. Sin embargo, en un giro inesperado, lo que compraron para otros resultó ser para ellos mismos, castigando a aquellos que intentaron sabotear a sus rivales. El programa tenía otra sorpresa guardada: la presencia de seres queridos para ayudar a los aspirantes. Este momento emotivo también incluyó a Pepe Rodríguez, quien cocinó junto a su hijo Jesús, causando sensación en redes sociales. Al finalizar esta prueba especial, Pilar y María fueron nombradas las mejores, con María llevándose el ansiado delantal dorado y Pilar ganando un viaje para dos personas a Madeira.

Un castigo ejemplar

La siguiente prueba llevó a los concursantes a Cartagena para un desafío en exteriores dedicado a la ciudad, coincidiendo con la entrega de los Soles Repsol. En esta ocasión, los equipos, liderados por Pilar y María, debían elaborar un complejo menú diseñado por Fina Puigdevall y sus hijas, Martina y Carlota Puigvert. El desafío resultó ser extremadamente difícil, y ambos equipos lucharon para cumplir con las expectativas.

Tras la cata, Samantha Vallejo-Nágera no se contuvo y reprendió a los concursantes, calificando su desempeño como la peor prueba de exteriores en la historia del programa. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, visiblemente decepcionados, decidieron otorgar delantales negros a todos los participantes, considerando que ninguno había cumplido con los estándares esperados.

Otro favorito expulsado

De vuelta en la cocina de 'MasterChef 12', los aspirantes se enfrentaron a la prueba de expulsión. María, segura con su delantal dorado, no podía ser eliminada, mientras que Gonzalo, quien tenía el pin de inmunidad, optó por no usarlo, arriesgándose a ser expulsado. En esta prueba, los concursantes debían preparar pasta fresca rellena con una salsa en 45 minutos, cada una con un sabor diferente: remolacha, azafrán, espinacas o tinta de calamar. Alberto, como ganador de la prueba de exteriores, tuvo la ventaja de elegir qué tipo de pasta prepararía cada uno.

Durante la cata, Pilar recibió fuertes críticas, Celeste se derrumbó al sentir la falta de apoyo de sus compañeros, y María no pudo contener las lágrimas al ver que su plato no había salido como esperaba. Finalmente, Pilar fue la eliminada de la noche, admitiendo que su plato era una "bazofia". “Mi plato tiene más defectos que virtudes”, reconoció la mallorquina. A pesar de su eliminación, Pilar se mostró agradecida y positiva. “Estoy muy contenta, me habéis dado una oportunidad única. Estoy muy agradecida, es que es un sueño hecho realidad. Todo es positivo. Es una oportunidad que me habéis dado única y exclusivamente para mí. He aprendido que no pasa nada, no soy imprescindible y que a partir de ahora no me puedo sentir mal por necesitar mi espacio. Esto es impagable”, declaró emocionada. Antes de abandonar las cocinas, Pilar expresó su apoyo a su compañera Samya, a quien consideraba la merecedora del título, provocando lágrimas en su amiga.