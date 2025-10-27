Matías Prats sobre la DANA de Valencia: "El acontecimiento más duro y más terrible que he tenido que contar"

A pocos días de que se cumpla un año de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, los datos hablan por sí solos: 229 muertos y dos desaparecidos. En los días previos al primer aniversario, la tragedia sigue latente en la memoria colectiva y Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana junto a Mónica Carrillo, ha recordado cómo vivió aquellos momentos.

El conductor no ha podido evitar definirlo como el "acontecimiento más duro y más terrible" que ha tenido que contar a los espectadores, después de haber vivido en primera persona las consecuencias de la catástrofe natural cuando hace un año se desplazó hasta Alfafar para presentar el informativo del principal canal de Atresmedia.

"Ver con nuestros propios ojos cómo buscaban a las personas desaparecidas entre esos coches apilados, desvencijados, cubiertos por toneladas de barro y de agua, casas destruidas, hogares anegados, vigas rotas, familias destrozadas para siempre", ha detallado el comunicador.

Bajo la atenta mirada de su compañera, el periodista ha asegurado que aunque haya pasado un año, para muchos, incluido él mismo, "parece que fue ayer" y ha mandado un mensaje claro y conciso: "Todavía hay muchas cuestiones que arreglar".

El próximo miércoles 29 de octubre, con motivo del aniversario de la riada, el Gobierno ha organizado, a petición de las asociaciones mayoritarias de víctimas, un funeral de Estado que tendrá lugar en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y en el antiguo cauce del río Turia.

Al acto asistirán unas 800 personas, entre familiares de los fallecidos y autoridades, y comenzará a las 18 horas en el interior del museo. Asimismo, habrá interpretaciones de piezas musicales y se guardará un minuto de silencio por todos los fallecidos.