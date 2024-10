Supervivientes de la DANA en Valencia: "El agua me llegó hasta el cuello"

No han pasado ni 24 horas desde que el cielo se abriera en la Comunidad Valenciana y se desatara la tragedia. Una situación extrema que ha provocado que cientos de personas hayan tenido que verse abocadas a estarfuera de sus casas, lejos de sus familias, y sin saber cómo ni cuándo volverán a la normalidad. En uno de los albergues improvisados por el Ayuntamiento de Valencia para acoger a gente, en el complejo deportivo La Petxina, la situación es desoladora. "El agua me llegó hasta el cuello".

El complejo deportivo La Petxina hace de albergue para los rescatados La Razón

Conmocionada y visiblemente emocionada, Patricia, una vecina de Sedaví, relata con estupor y crudeza lo que tuvo que vivir hace apenas unas horas. "El diluvio me pilló en la V-30 a la altura de Xirivella con Paiporta de camino a Alfafar. Empezaron a decirnos que diéramos la vuelta porque venía agua en tromba, y cuando nos dimos cuenta, nos quedamos parados".

En ese punto, cuenta cómo la torrencialidad empezó a llenar los coches de agua y "empezaron a flotar". "Gracias a un conductor, mi marido y yo nos subimos a un camión. Abrió el remolque y pudimos subir unas treinta personas, entre ellos seis bebés".

Una situación extrema en la que señala que llegados a ese punto, ni la policía ni Emergencias podían acceder a ellos. "Los móviles estaban apagados, no teníamos cobertura. Estábamos asustados".

En un momento dado, les informaron de un camino abierto para poder salir andando de dicha zona, y cuando comenzaron a caminar hacia el puente que se encuentra al final de San Vicente, las lluvias golpearon nuevamente. "Hicimos una cadena humana y logramos cruzar al puente. Pero no pudimos llegar a Alfafar ni Sedavía. La Policía nos llevó hasta la rotonda de los anzuelos, y un autobús nos trajo hasta aquí".

La mayor dureza de su testimonio llega cuando habla de su hija. "Tengo una hija de 17 años que se quedó en casa, pero al irse la luz se quedó sin batería a las siete de la tarde. Gracias a los vecinos, me llamó y me dijo: 'sólo te pido que estés bien'. No había podido hablar con ella hasta ahora. Está con mis padres y están todos bien".

Patricia, que agradece el trato recibido por los servicios municipales, asegura que ya han recibido comida y ropa por parte de la población y las administraciones, pero incide en que necesitan baterías para los móviles, porque muchos no tienen cargadores con los que poder comunicarse con sus familias.

Un matrimonio de vacaciones

La incertidumbre también se cierne sobre otro matrimonio que llegó hace apenas un par de días desde México para conocer Valencia. Doroteo y Anita, de 40 y 36 años, llegaron a Sueca para pasar unos días de vacaciones, y ayer decidieron hacer una escapada breve a Valencia para realizar unas compras. La mala suerte les pilló en plena carretera, y subidos en un taxi, se vieron rodeados por el torrente de agua, y en el barrio de La Torre se quedaron durante siete horas atrapados.

Doroteo y Anita, relatan su duro testimonio La Razón

"Estuvimos atrapados desde las siete de la tarde, y los bomberos nos recogieron a las dos de la mañana", relata Anita, quien cuenta que no han podido reunirse aún con sus hijos, de 15 y 16 años, que se han quedado solos en el apartamento de Sueca. "Los niños están allá, sin comer. Están asustados".

Durante esas interminables horas, recuerdan cómo tuvieron que salir del taxi, y agarrarse al quitamiedos de la CV-400, hasta que el agua comenzó a descender. "Cuando el agua ya nos llegó por la cintura, pudimos cruzar con la ayuda de los bomberos. Nos trajeron aquí y ahora solo nos queda esperar. Los taxis no nos pueden llevar aún".

Alojados en una residencia

Por otra parte, el Ayuntamiento ha comenzado a trasladar a las familias con niños pequeños a la residencia situada en Juan XXIII, mientras que en el centro de La Petxina todavía quedan un centenar de personas.

Las familias con niños han sido trasladados a una residencia La Razón

Según ha informado Ana Gómez, responsable de comunicación de Cruz Roja en Valencia, ha detallado que se han instalado un total de seis albergues para dar cobertura tanto a personas en situación de vulnerabilidad, personas sin hogar, y personas que se han visto atrapadas o afectadas por desalojos o en la carretera.

En concreto, han pernoctado 1.152 personas tanto en La Petxina como en L'Alquería del Basket (ambos del Ayuntamiento de Valencia) y se ha proporcionado alojamiento en el polideportivo del Vedat (Torrent), siendo estos tres centros los que acogen a los afectados por las inundaciones.

"Lo que nos comentan es que hay personas que se pueden volver a sus casas, pero otras afectadas siguen llegando porque están pudiendo salir ahora de diferentes sitios que estaban atrapados".