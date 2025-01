Miguel Ángel Revilla confiesa en 'El Hormiguero' cuál es el problema de Pedro Sánchez: "Se rodea de condicionales y no admite..."

La noche del miércoles ha sido especial en el plató de 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 que lidera las audiencias en el access prime time. Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y uno de los invitados más recurrentes del programa, regresó por 34ª vez para celebrar su 82º cumpleaños, cumpliendo una promesa hecha a Pablo Motos meses atrás. El político no solo ha disfrutado de la velada, sino que también ha aprovechado para compartir reflexiones sobre temas de actualidad, su último libro y sus predicciones para el futuro.

La velada ha comenzado con una calurosa bienvenida de Pablo Motos, quien ha presentado a Revilla como un amigo especial del programa: "Hoy tengo la sensación de que voy a hablar poco... no sé por qué será. Hoy ha venido a divertirse el invitado que ha estado aquí 34 veces, nuestro amigo Miguel Ángel Revilla, el día previo a su cumpleaños". Con estas palabras, Pablo Motos ha dado paso a Revilla, quien ha entrado al son del himno de Cantabria y entre aplausos del público. Ya en la mesa, Pablo Motos no ha podido evitar expresar su admiración por la conexión que Revilla tiene con la audiencia: "¿Qué les das, Revilla? Vaya cariño que te tienen todos". Sin embargo, el político ha comenzado la conversación corrigiendo al presentador por un comentario previo: "Nunca he estado más preocupado por los problemas de mi tierra, España, y el mundo. ¿Cómo me va a dar todo igual?", ha sentenciado.

A lo largo de la entrevista, Revilla ha hablado abiertamente sobre su edad y su perspectiva de vida. El cántabro ha confesado que considera estar en "el tiempo de descuento", dado que la esperanza de vida promedio en España es de 81 años para los hombres. "La muerte la encaro con tranquilidad. Lo único que me preocupa es que no me prolonguen la vida artificialmente. Soy un defensor de la eutanasia; vi sufrir a mi madre durante dos años por un cáncer, y eso no quiero vivirlo", ha declarado con firmeza. Revilla también ha revelado su deseo de seguir participando en 'El Hormiguero' durante al menos cinco años más, siempre que su salud lo permita. "Me gustaría venir diez veces más, dos veces al año. Este programa es un lugar especial para mí", ha asegurado.

Por otra parte, el expresidente de Cantabria también ha reflexionado sobre la pérdida de amigos y cómo esta etapa de la vida lo enfrenta a la fragilidad humana. "Estoy yendo a muchos entierros porque mis amigos están muriendo. Sería un idiota si no pensara que me estoy aproximando al final", ha confesado. Sin embargo, ha asegurado mantener su espíritu optimista y aprovechar cada momento para seguir conectado con sus raíces, visitando su pueblo natal y reflexionando sobre sus recuerdos de infancia.

Un libro con impacto: 'Por qué pasa lo que pasa'

El último libro de Revilla, 'Por qué pasa lo que pasa', ya ha alcanzado su cuarta edición. Durante la entrevista, ha explicado que este es un libro "difícil" y que incluye duras críticas hacia quienes, según él, las merecen. "Todo lo que denuncio está probado. Nunca he tenido una querella porque siempre verifico lo que digo", ha afirmado. También ha destacado que ahora, sin la carga de la presidencia, puede expresarse con total libertad. Asimismo, el veterano político no ha perdido la oportunidad de analizar el estado actual de la política en España. "Hoy, la política se ha convertido en un trabajo más. Nadie llega ya por vocación; muchos carecen de preparación y solo defienden su puesto con uñas y dientes", ha criticado.

Por otra parte, Revilla ha sido contundente al hablar sobre los pactos entre partidos: "Si yo hubiera sido Feijóo, habría pactado hoy con el PSOE y dado una lección de política. Por desgracia, veo que esto va a terminar mal por culpa de los socios del Gobierno". Asimismo, ha lanzó duras críticas hacia el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros actores políticos que forman parte del Gobierno actual de Pedro Sánchez, calificándolos de "gañanes" y "sinvergüenzas". En una de las secciones más interesantes de la entrevista, Revilla ha compartido sus predicciones para los próximos meses y años. El invitado que más veces ha acudido al buque insignia de Atresmedia ha afirmado que España podría enfrentarse a elecciones anticipadas debido a la falta de presupuestos y ha augurado que la guerra en Ucrania terminará dentro de seis meses con una derrota para el país. Además, ha predicho un conflicto de gran escala en Irán dentro de diez años.

El político también ha mostrado su preocupación por la concentración de riqueza en manos de una minoría. "El 1% de la población acumula el 94% de la riqueza. Esto es una bomba de relojería. Amazon, Musk y Meta tienen el mismo PIB que España. Vamos hacia un mundo donde muy pocas personas trabajarán porque las tecnologías dominarán todo", ha advertido. Miguel Ángel Revilla, con su estilo directo y sin rodeos, ha cerrado su intervención en 'El Hormiguero' haciendo una reflexión sobre el papel del Estado de Derecho en España. Según sus palabras, el hecho de que figuras tan cercanas al poder, como familiares directos del presidente o el propio Fiscal General del Estado, estén procesados, es una señal de la fortaleza del sistema judicial español. "Esto no sería posible en países como Rusia, China o Venezuela. En España los jueces hacen un trabajo ejemplar", ha afirmado, destacando la importancia de la independencia judicial y la libertad de expresión como pilares fundamentales de la democracia.

Sin embargo, Revilla no ha ocultado su desencanto con el estado actual de la política española. Para el expresidente cántabro, la falta de coherencia, la corrupción y la ausencia de vocación han desprestigiado la política como profesión. En su análisis, ha apuntado directamente al presidente Sánchez, asegurando que ha perdido la coherencia que lo definía al pasar de un "no es no" a pactos con fuerzas independentistas. "Seguro que no duerme tranquilo porque su problema es que se rodea de condicionales y que admite malamente las críticas que le hacen", ha comentado, en referencia a las alianzas que considera perjudiciales para el país.

Finalmente, Revilla ha concluido con un contundente mensaje sobre las responsabilidades políticas durante emergencias como el reciente Estado de Alarma. El cántabro ha señalado tanto a líderes autonómicos como al Gobierno central por su falta de acción y criterio. "El presidente de la comunidad es quien mejor conoce el terreno; Mazón debería dimitir", ha sentenciado, añadiendo que tanto Sánchez como Feijóo tienen parte de culpa por no actuar con firmeza.