Montoya, involucrado en el nuevo triángulo amoroso de 'Supervivientes 2025'

La decisión de Terelu Campos de no continuar en el concurso y regresar de Honduras ha sido una de las cuestiones más relevantes de las últimas emisiones de 'Supervivientes 2025'. Además, Mediaset España anunció a través de un comunicado que durante la emisión del programa de esta noche, 'Tierra de Nadie' (Telecinco, 22:00 horas) habrá una expulsión por sorpresa de uno de los participantes.

Otro de los grandes protagonistas está siendo, como era de esperar, Montoya. La estrella de la televisión en España tras su paso por 'La isla de las tentaciones' no está dejando indiferente a nadie con sus actuaciones y comportamientos en Cayo Cochinos. Ahora, según publica Telecinco, también se encuentra involucrado en un nuevo triángulo amoroso.

Un acercamiento entre Gala y él

La cadena explica que se ha producido un acercamiento entre Gala y Montoya en las últimas horas, que no ha sentado bien a Anita. De hecho, en la última gala ya sintió celos hacia su compañera por el trato con el sevillano. Ahora, parece que ambos cada vez pasan más tiempo juntos en la isla. Tras amanecer en Playa Furia, Montoya no dudo en dar unos "Buenos días" especiales a Gala con "¡una sonrisa siempre!". Algo que encantó a la concursante y se fundieron en un cariñoso abrazo.

Posteriormente, ella optó por darle un masaje y la conexión entre ambos protagonistas volvía a ser evidente. "Bueno, sin crema es un poco raro", aseguraba Gala. "Ahora nos echamos crema", subrayaba el andaluz. Además, más adelante Gala habló sobre esta cuestión con otras participantes del reality y señaló: "Las pocas imágenes que había visto de él lo había visto destruido, sufriendo, al pobre... y no me imaginaba que iba a ser tan divertido".

Los sentimientos a flor de piel

Más adelante, ambos volvieron a compartir un espacio juntos en soledad. En esta ocasión, en el agua. Por su parte, Gala decía: "O sea, que no te has preparado casi nada" (en relación a su llegada precipitada a 'Supervivientes 2025'). Mientras que Montoya replicaba: "Me habría gustado ver a mi familia antes de venir ir. Por cómo habrán visto las cosas, cómo empezaron, todo...".

El sevillano continuó con su show particular en Playa Furia y le dio un beso cariñoso en la frente a Gala. "Me has hecho reír y llorar", confesó al sevillano. Unas palabras que terminaron con una risa tonta de ambos que les delata. "Claro que se puede llegar a conectar... o se nos va la pinza y nos damos un pico... y después ya decimos que somos amigos o lo que sea", señaló Montoya. "Yo creo que este reality te va a traer cosas bonitas", concluyó Gala antes de recibir un tierno beso en la mejilla del andaluz.